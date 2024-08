Dónde vacunarse contra la mpox en Estados Unidos: ubicaciones

La comunidad internacional se encuentra en estado de alerta debido a la creciente amenaza del virus mpox, anteriormente conocido como viruela del mono. Según la principal agencia de salud pública del continente africano, las naciones de África podrían iniciar campañas de vacunación contra el mpox en los próximos días.

En el caso de Estados Unidos, los antídotos se ofrecen gratuitamente en los departamentos de salud de todo el país. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ponen a disposición su portal web donde se muestran estos lugares con solo buscar el código postal para acceder al mapa de ubicaciones cercanas.

Florida: en Miami.

Midway Specialty Care Center

Dirección: 3661 South Miami Ave, Ste 202 Miami, FL 33133

California: en Los Ángeles

St Johns Community Health. Washington High School

Dirección: 1555 W 110th St, Los Angeles, CA 90047

New York: en la ciudad de Nueva York

New York City Department of Health and Mental Hygiene. Chelsea Sexual Health Clinic

Dirección: 303 9th Ave, Manhattan, NY 10001

llinois: en Chicago

Erie Family Health Center Incorporated. Erie Westside Health Center

Dirección: 646 N Lawndale Ave, Chicago, IL 60624

Washington D.C.

DC Health and Wellness Center

Dirección: 77 P St NE, Washington, DC 20002

Mpox: Emergencia sanitaria mundial

La situación es particularmente crítica en la República Democrática del Congo (RDC), epicentro de un brote que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como una emergencia sanitaria mundial.

La cepa más letal del virus, perteneciente al clado Ib, se está propagando rápidamente en la RDC y ha sido detectada en al menos cuatro naciones africanas adicionales. Esta cepa, relativamente nueva, ha causado gran preocupación debido a su elevada tasa de mortalidad y la rapidez con la que se extiende.

Jean Kaseya, director general de los CDC en África, anunció en una conferencia de prensa que las vacunaciones comenzarán en unos días, siempre que se confirme que todo esté en orden. “A fines de la próxima semana, las vacunas comenzarán a llegar a la RDC y otros países”, afirmó Kaseya, subrayando la urgencia de la situación.

El virus mpox se transmite de manera eficiente entre humanos y animales infectados, y el contacto cercano, como el tacto, los besos o las relaciones sexuales, facilita su propagación. Además, materiales contaminados como sábanas, ropa y agujas también pueden ser vehículos de transmisión.

Los síntomas incluyen fiebre, sarpullido doloroso, dolor de cabeza, dolor muscular y de espalda, fatiga extrema y ganglios linfáticos inflamados. La OMS ha advertido que la enfermedad puede ser grave, especialmente en poblaciones vulnerables.

Durante la última semana, se han registrado alrededor de 1400 nuevas infecciones de mpox en África, lo que eleva el número total de casos en el continente a casi 19,000 desde principios de año.

Esto representa un aumento de más del 100% en comparación con el mismo período del año anterior. Según los CDC de África, el brote ha provocado más de 500 muertes, lo que subraya la gravedad de la situación.

