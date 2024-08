Nicola Porcella responde a las declaraciones de Adrián Marcelo

Nicolla Porcella respondió a las contundentes declaraciones de Adrián Marcelo en ‘La Casa de los Famosos México 2’, esto sobre su cercanía con Wendy Guevara. El modelo y conductor escribió en su cuenta de X, antiguo Twitter:

“Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente”.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

En la transmisión de 24 horas, Adrián Marcelo se burló de Nicola Porcella, quien logró llegar al segundo lugar de ‘La Casa de los Famosos México 1′, por su cercanía con Wendy Guevara.

“Soy Nicola Porcella y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar, y si no se hubiera enamorado de mí, no estaría en ‘Hoy’ ahorita”, mencionó.

Cuando Adrián Marcelo pronunciaba esas palabras, sus espectadores fueron: Ricardo Peralta, Sabine, Sian Chiong, Gomita y también estaba Agustín Fernández, uno de los amigos más cercanos del peruano.

Fernández no pronunció una sola palabra al respecto y, más bien, sonrió.

Además de Porcella, el mexicano se burló de otros famosos como Emilio Osorio y Marie Claire.

Adrián Marcelo, el participante más cuestionado

El YouTuber Adrián Marcelo ha sido uno de los personajes más criticados del reality show, esto por su forma de jugar.

Marcelo, psicólogo de profesión, ha sido acusado de violencia de género por el trato que le dio a Gala Montes, además de asegurar que la actriz hablaba de su depresión y ansiedad para quedar como la víctima.

Después de una discusión acalorada, todos los habitantes recibieron un regaño por parte de la jefa. En ese momento, Echeverría mencionó que todos se disculparon e iban a mejorar su actitud dentro de la casa.

Pero, el clima no perduró porque, otra vez, Adrián Marcelo se dirigió a Arath de la Torre y a Gala Montes. A ambos los acusó de “estar jugando mal” y los amenazó de que usaría las cartas necesarias para “no dejarse”.

La situación se tornó tensa y, al día siguiente, el YouTuber se disculpó con los dos por su comportamiento. Tanto de la Torre como Montes aceptaron sus palabras, esto con la finalidad de tener una mejor convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos México 2’.

En la competencia, de momento, quedan 11 habitantes. La última eliminada fue Mariana Echeverría del cuarto Tierra.

