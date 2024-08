Timothy Bradley dice que Canelo Álvarez no peleará con Mbilli

Timothy Bradley expresó que Christian Mbilli se merece la oportunidad de pelear con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pero no cree que el tapatío acepte este duelo por lo duro que podría ser el contendiente francés para el tapatío.

En el canal ProBox TV, Bradley explicó que el estilo de Mbilli sería difícil para Canelo Álvarez porque está hecho a su medida y por eso está seguro de que el mexicano se mantendrá alejado de este enfrentamiento.

“¿Creo que va a dominar la división? No creo que lo haga. Puedo nombrar a algunos que pueden vencerlo, pero les puedo decir esto: será duro para cualquiera, no importa. Si lo pones en el ring con Canelo, será difícil para Canelo. Sé que me escucharon en la transmisión decir que Canelo se mantendrá alejado de él. Voy a decir que no va a pelear con Mbilli. Tal vez lo haga. Esa es la psicología inversa”, dijo.

Otro nuevo nombre surge como potencial oponente para Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Sabemos que Canelo merma al final de las peleas, pero está hecho a la medida del Canelo. Seamos sinceros. A ese estilo contragolpeador que el Canelo trae al ring. Canelo será fuerte y decidido bajo esa presión. Va a poder conectar todos esos golpes, y podría noquearlo al final de la pelea. Sin embargo, pienso que este muchacho se merece una oportunidad por un campeonato mundial”, añadió.

Christian Mbilli superó y dominó a Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime de los jueces (100-90, 99-91 y 98-92) el pasado fin de sema en Canadá. El pugilista francés descargó todo su poder, pero no pudo detener al aguerrido ucraniano que se lesionó el brazo izquierdo en la mitad del duelo.

Tras la pelea, el contendiente de 168 libras mostró interés en pelear con Canelo Álvarez a continuación. “Estoy listo para una gran pelea. Quiero ser campeón del mundo. Para ser el mejor, tengo que vencer al mejor”, declaró el francés en la entrevista sobre el ring posterior a su pelea con Derevyanchenko.

Mbilli también podría obtener la oportunidad de pelear con Jaime Munguía, pero deberá esperar que el pugilista mexicano enfrente a Erik Bazinyan el próximo 20 de septiembre y, de salir ganador, el duelo podría ser muy factible.

Por los momentos, Canelo Álvarez se verá las caras con Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas por el campeonato unificado de las 168 libras. Si el tapatío se lleva el triunfo posiblemente Terence Crawford sea el siguiente en la lista, pero nada es seguro hasta el momento.

Canelo Álvarez y Edgar Berlanga en su primer careo previo a la pelea en septiembre. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Christian Mbilli, de 29 años, quiere pelear con los mejores de las 168 libras y Canelo Álvarez es su objetivo principal. El peleador francés tiene récord invicto después de 28 peleas, 23 de ellas las ganó por nocaut.

Sigue leyendo:

· Freddie Roach está orgulloso del trabajo que hizo con Jaime Munguía

· Jaime Munguía en negociaciones con Erik Bazinyan para pelear en septiembre, según reportes

· Jaime Munguía revela “factor” que pudo haber influido en su derrota contra Canelo Álvarez