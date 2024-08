Carlos Salcedo se fue de Cruz Azul por la tranquilidad de su familia

El defensa Carlos Salcedo, que fue implicado en el crimen de su hermana sucedido el pasado mes de junio, explicó las razones que lo llevaron a regresar a FC Juárez y dejar a la organización de Cruz Azul, en medio de este lío policiaco y legal que enfrenta el exmundialista en Rusia 2018 a raíz del atentado que sufrió su familiar.

Sin ahondar en detalles de ese conflicto, Salcedo solo expuso a los medios en su presentación oficial con el equipo fronterizo que tomó la decisión de dejar al Cruz Azul por la estabilidad y tranquilidad de su familia, contando con la fortuna de encontrar un sitio en el proyecto encabezado por la empresaria Alejandra de la Vega, por lo cual no dudó en gestionar su salida de la Máquina Celeste y su regreso a tierras fronterizas.

“Creo que tampoco es un secreto a voces, si bien por un tema personal del cual se está haciendo cargo la gente que se tiene que estar haciendo cargo, la tranquilidad de mi familia me hace desenvolverle mejor. Soy consiente de que me quedaban dos años y medio de contrato, pero quiero agradecer a Víctor Velázquez e Iván Alonso, (presidente y director deportivo de Cruz Azul), como jugador, quieres cosas diferentes, la vida y el destino te lo cambia, como ser humano y como jugador te tienes que adaptar. Detesto el victimismo, soy creyente de lo que puedes hacer para cambiar el aquí y el ahora”, afirmó.

Salcedo expuso que la estabilidad de su familia fue un tema primordial para rechazar otros proyectos como en Brasil con el Internacional de Porto Alegre y con el Botafogo, pero al final apareció Bravos y no dudé en regresar a esta escuadras.

“Para ser concreto, las charlas eran con Inter y Botafogo. Con un tema mío de querer regresar a Bravos, que en su momento no pude expresar, él quedarme fuera del Mundial, mermó mi ánimo para seguir jugando y llegué acá y me encontré con un plantel con mucha experiencia que aportaba. Entre la ciudad y la gente que ha trabajado mucho. Ahora se me da la posibilidad, si bien estaba temeroso de ir a Brasil por el tema familiar, siempre cuando me despedí de acá veía a Juárez como mi casa”, mencionó.

Salcedo agradeció públicamente al apoyo que recibió de la directiva de Cruz Azul, desde “el ingeniero Víctor Velázquez, el director deportivo Iván Alonso y el director técnico Martín Anselmi. Ellos vieron el aspecto personal y manifestaron que era mejor arreglar el asunto, tener estabilidad y sobre todo contar con un jugador en plenitud”.

Carlos Salcedo está de vuelta en Juárez FC y espera alejarse un poco de todo el tema del asesinato de su hermana, resaltando el sentido de pertenencia que le genera regresar al equipo fronterizo. Crédito: Víctor Pichardo | Imago7

Hasta el momento no existe alguna otra versión respecto a las investigaciones que se realizan en torno a dar con el paradero del autor intelectual del asesinato de su hermana en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde supuestamente por ser víctima de un robo afuera de un circo fue privada de la existencia.

Días después, su señora madre acusó públicamente a su hijo y a su nuera de ser los implicados directos en este asesinato, ante lo cual la Fiscalía General de Justicia del Estado de México citó a declarar al jugador, mientras tanto de nueva cuenta su progenitora fue participante directa en estos hechos al darse a conocer que cuenta con una orden de aprehensión por la muerte de un adulto como consecuencia de la venta de unos terrenos.

Frente a estos hechos, la mamá del jugador nuevamente publicó en sus redes sociales que todas estas acusaciones y el hecho de salir librado de las acusaciones se debe a las influencias que tiene su descendiente por ser persona pública.

Así que será en los próximos días cuando se conozcan más detalles de este escabroso asunto.

