Existe una nueva versión del himno de la Champions League

La Champions Legue sigue innovando y dando pasos firmes para continuar siendo una competición que haga y sea la diferencia y estará estrenando un nuevo formato en lo que respecta a la fase de grupos de cara a la presente temporada y no será la única novedad que contenga la máxima competición continental en lo que será la temporada 2024/2025.

Algo que también ha cambiado ligeramente es el himno de la misma competición, con una nueva versión que principalmente ve modificados los arreglos de viento que contiene y destacando en su final lo que es un solo de trompeta que no existía en la versión que es conocida alrededor del mundo y que está en la cabeza de todos los aficionados del mundo del balón pie.

Cambios y retoques en el himno

Hay que destacar también que ‘Zadok The Priest’, el cual es el nombre de la pieza que ejerce como himno de la Champions League desde que fue encargada a Tony Britten en el año de 1992, continúa siendo una alerta, una especie de alarma para los aficionados en todo el mundo. No se trata de un nuevo himno, sino tan solo de una nueva versión con pequeños retoques. Pero también es cierto que los matices introducidos, como no podía ser de otra manera, han desatado debates en las redes sociales sobre si está bien o no.

El debut de la nueva versión

La llegada de la nueva versión del himno de la Champions League a los oídos del gran público está aconteciendo esta semana, al momento en el que se estarán disputando los partidos de playoffs para ganar un boleto a la fase de grupos de la próxima temporada de la UEFA Champions League.

Se trata de un total de siete eliminatorias que tendrá como resultado el total de 36 equipos que disputarán la máxima competición continental esta próxima temporada. A buen seguro que a todos ellos entre poco y nada les importará que el himno haya cambiado mientras suene en sus respectivos estadios.

