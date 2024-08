“Sí que se sabe el motivo que causó el accidente de Senna, pero ha quedado muy guardado”

El pasado 1ero de mayo se conmemoraron 30 años de lo que fue el accidente fatal y una de las tragedias más grandes en el mundo del deporte, en especial el de la Fórmula 1, cuando Ayrton Senna perdió la vida en el circuito de Imola, mismo que muchos consideran el mejor piloto de la F1 de todos los tiempos. Desde entonces, tres décadas después, se mantiene la duda sobre lo que realmente causó que el Williams que el brasileño estaba pilotando, se saliera de la trazada de forma inesperada y chocara mortalmente contra el muro.

Luego de años de juicios, el veredicto final llegaría 13 años después y en el año 2007, la Corte de Apelaciones italiana dictó sentencia a favor de aquellos que reclamaban que la culpa y la falla se encontraba en la columna de dirección, lo que fue como consecuencia por un mal diseño y un cambio realizado en dicha barra en lugar de haber puesto una nueva pieza.

A pesar de ello, Adrian Newey, diseñador del Williams antes mencionado, siempre tuvo la duda sobre la razón de lo ocurrido con declaraciones ofrecidas años atrás para ‘The Guardian’.

El tema del accidente de Ayrton Senna ha vuelto a estar sobre la mesa y esta vez por parte de Jo Ramírez, una persona que fue bastante cercana a Ayrton, quien trabajó con el brasileño en la escudería McLaren bajo el cargo de coordinador del equipo de Woking en la Fórmula 1 y tuvo que ayudar a Adrian Newey, quien luego estamparía su firma con McClaren, con las traducciones del italiano al inglés del proceso judicial. El mexicano fue bastante claro y contundente al respecto en una entrevista que concedió al medio español, Mundo Deportivo.

“Se rompió porque cambiaron algo en el volante”

“Sí que se sabe el motivo que causó el accidente de Senna, pero se ha quedado muy guardado. Si el accidente hubiera ocurrido en otro país tal vez no se hubiera insistido tanto en saber qué lo provocó. En Italia era necesario que hubiera un motivo y se tenía que rascar y rascar hasta encontrar el por qué murió, como si un alpinista se cae y hay que encontrar el motivo: si se rompió la cuerda y por qué. El proceso del juicio duró 10 años y al final lo dejaron estar. Pero cualquier cosa que se descubriera no le iba a devolver a la tierra. Entonces… ¿para qué hacer tanta cosa? Da igual el motivo”, comentó Jo Ramírez.

¿Cuál fue el motivo del accidente de Senna?

“¿El motivo del accidente? Se rompió porque cambiaron algo en el volante. Para él era muy difícil de pilotar ese coche. Era un coche muy difícil. Para Prost, igual. Cuando Prost llegó a Williams en 1993 pidió algún cambio y le dijeron que no podían cambiarlo, que ese era el coche. Y cuando llegó Senna, un tipo con mucho más carácter, le dijo que no podía pilotar el coche así. Patrick Head (director técnico de Williams) le dijo: “pues eso es lo que tenemos, ese es el coche”. Así que Senna le respondió: “¡You drive this fucking thing!” (¡pilota esa jodida cosa!). Esas fueron sus palabras”, reveló.

“Entonces, lo tuvieron que cambiar. Y ese cambio no resultó. Fue algo muy al límite que se rompió”, explicó Jo Ramírez, quien tenía mucho conocimiento de lo ocurrido debido a que Jo fue el encargado de ayudar a Newey con la traducción de todo lo que fue declarado durante todo el proceso judicial.

“Después vino Adrian Newey a McLaren y yo tuve que ayudarle con todas las traducciones del juicio del accidente de Ayrton Senna, porque él no hablaba italiano. Me dolía tanto hacerlo… porque fui muy cercano a Ayrton, se nos había ido, y cada vez que tenía que hacer una traducción me recordaba a él. No fue una experiencia buena”, concluyó al respecto en la citadea y distendida entrevista en Mundo Deportivo.

