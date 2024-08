Livia Brito libra vinculación a proceso por “falsedad de declaraciones”

La batalla legal que Livia Brito protagoniza junto al paparazzi Ernesto Zepeda no da tregua y recientemente ha tenido un nuevo veredicto en favor de la actriz, deslindándola de ser vinculada a proceso por el supuesto delito de falsedad en sus declaraciones.

La audiencia llevada a cabo el pasado 20 de agosto dentro del Reclusorio Sur de la ciudad de México tuvo como resultado un nuevo triunfo para la cubana, así lo aseguró la abogada del demandante, Ángela Frías.

De acuerdo con lo declarado por la abogada, el juez Agustín Moreno Gaspar decidió no vincular a proceso a Livia Brito y Mariano Martínez, con quien en ese entonces mantenía una relación sentimental, Asimismo, luego de preguntarles si era verídico que habían agredido a Ernesto Zepeda o robado una de sus pertenencias.

Livia Brito enfrenta una acusación por falsedad de declaración

Tras negar estas acusaciones, el juez Agustín Moreno determinó que esto no constituía falsedad en las declaraciones y exoneró a la ex pareja de esta acusación. No obstante, la abogada del demandante aseguró que su búsqueda de justicia persiste y presentará una apelación a este fallo dentro del plazo estipulado de tres días.

Mientras tanto, se hizo hincapié en que previo a la demanda por falsedad de declaración, el juez civil había dictado que tanto Livia Brito como su ex pareja debían pagar al fotógrafo una cantidad superior a un millón de pesos por daños.

Sin embargo, aunque la sentencia inicial era de $1,200,000 pesos mexicanos, esta se incrementó en $30,000 pesos más, sumando un total de $1,230,000 pesos. Hasta este momento, dicho monto estaría en revisión mientras se espera el fallo definitivo de la batalla legal.

Livia Brito rompe el silencio sobre el fallo del juez

Por su parte, la histrionisa no se quedó callada y recurrió a sus redes sociales para hablar como nunca antes sobre el proceso legal al que se enfrenta: “Yo defendí mi derecho a la intimidad personal y más aún cuando había de por medio, un acecho a mi persona”, declaró en un video publicado desde su cuenta oficial en Instagram.

Con respecto a las acusaciones de “falsedad en las declaraciones”, la famosa argumentó que: “En mi confesional se quiere hacer creer que también hay falsedad, hace unos días un juez penal dijo que no era así, debido a que una confesional no es una declaración”.