Livia Brito destapa por qué incursionó en OnlyFans y desata burlas en redes

Livia Brito, conocida por su participación en melodramas como “La doble vida de Estela Carrillo” y “Muchacha italiana viene a casarse”, ha sorprendido a más de uno al sumarse a la lista de celebridades que han decidido incursionar en OnlyFans. Al ser cuestionada sobre la razón detrás de su decisión dio una respuesta que la volvió en el rema de conversación en redes sociales. ¡Esto fue lo que dijo!

En una entrevista reciente con el también actor Adrián Uribe, la cubana se sinceró sobre su ingreso en la plataforma y reveló que la experiencia la ha sorprendido, pues ha encontrado contenido de valor que abarca temas alejados del erotismo.

“Ya tenía hace muchísimo tiempo la idea abrir el OnlyFans, pero siempre está el tabú de que es una página utilizada de la industria para adultos”, explicó Brito. “Me puse a investigar y hay profesores de inglés, de matemáticas, de música porque son solo para fans”, añadió durante su relato.

Este último comentario no tardó en desatar una ola de opiniones divididas en redes sociales, y, como era de esperarse, algunos de ellos volvieron a la actriz el blanco de burlas: “Si mi mujer me encuentra unos pagos a OF y le diré que ando aprendiendo idiomas”, “Me imagino que ella clases de Algebra” y “Eso es cuento viejo”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Sin embargo, Livia Brito hace caso omiso a las críticas y, en su lugar, está enfocada en establecer una comunidad sólida dentro de la plataforma. “Subo fotos en bikini, fotos que sí son muy producidas que sí le echo muchas ganas, pero no voy a enseñar de más”, aclaró durante su visita al programa ‘De noche sin sueño’.

“Tengo la posibilidad de hablar directamente con los seguidores, hago en vivo y siempre les voy a contestar. Tengo un trato muy cordial con la gente“, dijo para finalizar. “Puedes subir lo que tú quieras (…) Me va muy bien”.

Seguir leyendo:

• Livia Brito pierde batalla legal contra paparazzi y deberá pagarle más de $70,000 dólares de indemnización

• Livia Brito habla como nunca antes sobre su batalla contra la pérdida de peso

• Livia Brito le da la espalda a la cámara y presume sus atributos en unos jeans pegaditos