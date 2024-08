Óscar de la Hoya defiende su video viral: “Me encanta usar tanga”

Óscar de la Hoya se vio envuelto en una controversia por publicar un video en el que aparece en tanga junto a su novia, pero él sostiene que no hicieron nada malo.

El exboxeador salió en defensa de sus acciones y las de su pareja, Holly Sonders, después de que fueron censurados en redes sociales por un video en el que aparecen bailando con poca ropa. La publicación generó revuelo en la plataforma, lo que llevó a que usuarios la reportaran y a que Instagram la eliminara por completo.

Pues De la hoya no se quedó callado y subió un video a sus redes explicando por qué lo grabó y criticando a las personas que no entiendes su sentido del humor.

“Me gusta bailar. ¿A quién no? Y me encanta usar mi tanga porque estoy en un muy buen estado físico”, afirmó De la Hoya. “Tengo una pareja hermosa. No me gustan las líneas de bronceo”, agregó.

De la Hoya también compartió cómo se dio la grabación del video: “Regresamos de la playa y comenzamos a bailar. ¿Qué pasa después? Nos megaviralizamos”, comentó, antes de reflexionar sobre la sociedad actual.

“La mayoría de las personas entienden que es chistoso, pero claro que hay algunos que lo encuentran ofensivo. ¿Y por qué ofensivo? ¿Por qué es tan imposible para que la gente hoy en día se divierta? ¿Qué pasó con el mundo? ¿Por qué está todo el mundo tan pinche de mal humor todo el tiempo?”, cuestionó.

“La gente aquí en Estados Unidos se despierta todos los días buscando motivos por los cuales sentirse ofendida”, concluyó.

¿Qué publicaron De la Hoya y Sonders?

Después de que un video en el que Óscar de la Hoya y Holly Sonders bailan de manera desenfadada fuera reportado por usuarios, Instagram decidió eliminar la publicación. En el clip, De la Hoya aparece en tanga y Sonders en bikini, lo que desató la reacción de algunos seguidores que consideraron el contenido inapropiado.

La respuesta del excampeón de boxeo no se hizo esperar. Visiblemente molesto, De la Hoya expresó su descontento y acusó a sus detractores de no tolerar verlos disfrutar. “Me eliminaron mi última publicación, que era solo una broma. Los que me odian lo reportaron porque no les gusta verme feliz”, afirmó en sus historias de Instagram. Pese a las críticas y la censura, la pareja ha dejado claro que no cambiarán su enfoque, prometiendo seguir compartiendo contenido similar y manteniendo su estilo provocador en redes sociales.

