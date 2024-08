Marta pidió perdón a España por brutal patada en París 2024

Marta Vieira da Silva, la jugadora que es considerada la “Pelé” del fútbol femenino, salió del campo expulsada y entre lágrimas en el partido contra España, puesto que dejó a su equipo en una situación vulnerable en un partido que buscaban ganar, además de que podría, y aún puede ser, su último partido de Juegos Olímpicos.

A pesar de que la brasileña salió de una de las peores formas de la cancha tras ver la roja directa en la compensación del primer tiempo por una brutal patada en la cabeza a Olga Carmona, las futbolistas españolas elogiaron su trayectoria y su actitud, ya que dijeron que les había pedido perdón por la acción y que “eso la hace más grande todavía de lo que es”.

“Al final, una leyenda como Marta, con toda la trayectoria que tiene, no podemos machacarla por esa acción, es una acción fortuita. Desearle lo mejor. Para mí ha sido siempre una leyenda, un referente en el que fijarme. No la he podido ver, aunque quería su camiseta; pero es un momento duro para ella”, dijo Athenea del Castillo, delantera de la Furia Roja y el Real Madrid.

Justamente en la previa del partido, las futbolistas españolas hablaron de lo difícil que sería hacerse con la camiseta de Marta, porque todas querían tener el honor de hacerse con la elástica número 10 de la Canarinha.

Además, la futbolista merengue expresó que ha vivido la expulsión con incertidumbre porque “al final no quieres que ninguna compañera de profesión sea expulsada, y menos Marta”.

Por su parte, Patri Guijarro, mediocampista española también coincidió con la versión de su compañera y expresó su opinión sobre la jugadora y la disculpa.

“Nos ha dado pena, porque además nos ha pedido perdón porque ha dicho que no ha visto llegar a Olga (Carmona). Ha pedido perdón y, de hecho, creo que estaba llorando por eso. Una pena por cómo ha sido, pero es una leyenda para todas, para todos. No sé si será su último partido o no, pero siempre agradecerle todo lo que ha dado al fútbol femenino”, relató.

Misa Rodríguez también incidió en que esa acción no empaña la figura de Marta: “Es una falta peligrosa, que va a la cabeza de Olga (Carmona), con la suerte de que no le han dado los tacos en la cabeza de milagro… Es una pena porque, al final, Marta es una gran leyenda”, manifestó.

“Jugar contra ella era un honor para todas. Ojalá que tenga minutos más adelante, no sé cuántos partidos le van a caer, pero esperemos que pueda jugar y continuar su leyenda en estos Juegos”, complementó.

La seleccionadora, Montse Tomé, contó que les había hablado a sus jugadoras de la futbolista brasileña en la charla “porque es y ha sido un referente para muchas jugadoras”.

“Siento que ha abierto el camino con mucha antelación y teníamos un profundo respeto a ella y a Brasil”, finalizó.

Brasil consiguió clasificar de forma casi milagrosa a cuartos de final, donde se enfrentará a la selección anfitriona, Francia, y Marta estará suspendida por la tarjeta roja.

*Con información de EFE.

