Adam Kinzinger acusa a Donald Trump de “asfixiar el alma del Partido Republicano”

Adam Daniel Kinzinger, quien como republicano llegó a representar Illinois en la Cámara de Representantes, arremetió en contra de Donald Trump a quien acusado de manipular al Partido Republicano para beneficiarse.

Invitado para brindar un discurso durante la Convención Nacional Demócrata que realiza en Chicago, el republicano de 46 años señaló que el magnate neoyorquino representa una amenaza para la democracia de la nación y que sus ideas están destruyendo a los principios del grupo al cual representa.

“El Partido Republicano ya no es conservador. Ha cambiado su lealtad de los principios que le dieron propósito a un hombre cuyo único propósito es él mismo”, expresó.

Cabe señalar que Kinzinger fue uno de los dos republicanos que formaron parte del comité selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el ataque que sufrió el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando un grupo de personas ingresó al reciento con el objetivo de evitar la certificación en el Congreso del triunfo de Joe Biden.

Posteriormente, el expiloto de la Fuerza Aérea optó por alejarse de las filas republicanas al considerar que apoyan a un personaje “anticonstitucionalista”.

Decepcionado del control que ejerce Donald Trump en el Partido Republicano, Adam Kinzinger se alejó de sus filas y ahora se mezcla con los demócratas. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Desde entonces, se convirtió en uno de los principales detractores del republicano de 78 años que aspira regresar a Washington.

“Donald Trump es un hombre débil que se hace pasar por fuerte. Es un hombre pequeño que se hace pasar por grande. Es un hombre sin fe que se hace pasar por justo. Es un perpetrador que no puede dejar de hacerse la víctima“, enfatizó en el mensaje dirigido a los demócratas.

Desde diciembre del año pasado, durante su participación en el podcast The Takeout producido por Major Garrett, corresponsal jefe de CBS News en Washington, el exmilitar que participó en algunas misiones en Irak y Afganistán, ya había anticipado que votaría por los demócratas si Trump resultaba designado como candidato para representar a los conservadores.

“Seguiré luchando por el Partido Republicano, pero eso no significa que votaré por él. La única razón por la que no voy a renunciar al título de republicano es que me niego a dejar que gane el bando anticonstitucionalista”, expresó.

Sigue leyendo:

• Adam Kinzinger se presentó frente a sus rivales políticos para hablar mal de Donald Trump

• Adam Kinzinger estalla en contra de Nikki Haley por decidir entregarle su voto a Donald Trump

• El exrepresentante Adam Kinzinger asegura que Donald Trump no es un cristiano a quien se deba apoyar