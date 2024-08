Christian Chávez revela si hay futuro para RBD

El reencuentro de RBD, que comenzó como una grata experiencia para el público y los famosos que conforman la agrupación, sigue dando mucho de qué hablar y es Christian Chavez quien responde de una vez por todas cuál es su futuro. ¿Regresarán a los escenarios o es el fin de su historia? Te contamos lo que dijo.

En su visita al programa de Youtube “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz, el intérprete de “5 Minutos” abordó el tema del distanciamiento entre los integrantes de la banda, dando una contundente respuesta.

“Lo que pasa es que la gente romantiza todo, yo lo llegué a romantizar, romantizas el amor, romantizas las relaciones“, declaró el famoso. “La verdad es que somos cinco personas completamente distintas, que tenemos formas de pensar distintas y a veces hay cosas en las que no estás de acuerdo“.

Christian Chávez rompe el silencio sobre Anahí

Bajo esta misma tesitura, Chávez aclaró que no necesariamente se trata de un “adiós” definitivo entre sus compañeros y él: “No es que yo esté distanciado, sino que a veces no compartimos las mismas ideas, pero aun así el amor y el cariño y la admiración siempre va a estar, eso no cambia, eso después se habla”, compartió ante la audiencia de reconocido programa de internet.

Asimismo, el actor reveló que se encuentra dispuesto a limar asperezas con aquellos compañeros que llegó a haber malentendidos meses atrás, cuando se hizo pública la batalla legal en contra de su ex manager Guillermo Rosas.

Christian Chávez admite distanciamiento entre los integrantes de RBD y las redes enloquecen

“Yo estoy abierto además a esta parte de dejar que las cosas sanen naturalmente y que el tiempo pase… Es parte de la condición humana y no todo el tiempo vas a estar feliz. No estoy peleado con nadie, tenemos comunicación todos porque al final estamos viendo varios temas de negocios porque somos una empresa, entonces hay que tener la cabeza fría y a veces el corazón mete cosas, pero son así, amores que matan, pero te hacen más grande”, afirmó.

Para concluir, Christian Chávez dejó saber que tanto él como los famosos que componen RBD -Maite Perroni, Anahí, Dulce María y Christopher Uckermann- quieren volver a los escenarios en un nuevo tour.