Jackie Guerrido presume su figura en un look de minifalda

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo monocromático, la conductora Jackie Guerrido causó revuelo en redes sociales gracias a su buen gusto al vestir y taco de ojo que regaló a su comunidad digital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de Primer Impacto publicó un video en el que incorporó diversas fotografías del detrás de escena de la más reciente transmisión del programa, dejando al descubierto sus mejores poses de modelo.

Y es que Jackie Guerrido, de 51 años de edad, no solo demostró que cuenta con “buen ojo” para sus looks, también cuenta con una figura envidiable que se vio acentuada por el atuendo que eligió para la ocasión.

Se trató de un conjunto sastre de falda plisada y chaqueta croptop a juego en color blanco que evidenció su diminuta cintura, así como torneadas piernas, producto de sus intensas rutinas de ejercicios y saludables hábitos de alimentación.

A la par de su despampanante elección de modelito, la guapa puertorriqueña lució unas zapatillas de plataforma en color nude y un par de accesorios dorados que complementaron el tono bronceado de su piel. Mientras tanto, su larga cabellera castaña descansó en ondas sobre sus hombros.

Por si fuera poco, Jackie Guerrido aprovechó la atención del público para compartir una poderosa reflexión que resonó entre sus fanáticos de ‘hueso colorado’.

“El logro es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. / Achievement is the sum of small efforts repeated day after day“, escribió en español e inglés la famosa.

Como resultado de su hazaña, se volvió el blanco de piropos como: “Amé ese set, se te ve increíble”, “Estás preciosa”, “Que mujer”, “Bellísima boricua”, “Digna representante de la belleza latina” y “Como tú ninguna”, destacaron algunos usuarios.