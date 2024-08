Vergil Ortiz cree que es el mejor de 154 libras: “Puedo vencer a todos”

Vergil Ortiz Jr., campeón interino de peso superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que es el mejor de las 154 libras y que puede vencer a todos los peleadores de la división si le permiten demostrarlo.

En una entrevista con BoxingScene, Ortiz Jr. dejó claro que enfrentará a cualquiera porque no tiene preferencias y que su deseo es regresar lo más pronto que pueda, pero aseguró que si no vuelve a la acción de inmediato no será por su culpa.

“Estoy más que seguro de que puedo vencer a todos en la división. Siento que soy el mejor en esta división. Solo necesito peleas para demostrarlo. Estoy dispuesto a pelear con cualquiera. Nunca he rechazado una pelea. (…) Nunca rechacé ninguna pelea. Si quieren traer la pelea con Crawford ahora, me encantaría esa pelea. Podría decirse que es el (mejor) peleador libra por libra del mundo. Esa es una gran pelea para hacer”, dijo.

“Me han preguntado con quién quiero pelear y mi respuesta siempre es: ‘No me importa, solo tráiganme una pelea’. Eso siempre deja opciones abiertas. Si no peleo pronto, no es mi culpa, porque estoy abierto a pelear con cualquiera. Me encantaría pelear tan pronto como pueda. Tenemos el tren en marcha. ¿Por qué parar? Sin embargo, no depende de mí. Estoy más que listo y seguiré listo”, agregó.

Vergil Ortiz Jr. consiguió el ansiado cinturón al vencer a Serhii Bohachuk en su tercera pelea del 2024 tras un paro de 17 meses causado por sufrir de rabdomiolisis. Ahora podría para pelear contra Terence Crawford, quien se convirtió en campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero es difícil que el duelo suceda porque Bud solo quiere pelear con Canelo Álvarez.

Sebastián Fundora y Errol Spence Jr. son las otras dos opciones que mencionó el mexoamericano para su regreso, pero por lo cerrado que estuvo su duelo con el ucraniano, una revancha podría llevarse a cabo y Turki Alalshikh está interesado.

En la reñida disputa con Serhii Bohachuk, candidata a pelea del año, Ortiz Jr. fue derribado por el ucraniano en el primer y octavo round. Ambos peladores intercambiaron brutales golpes de principio a fin y se hicieron daño mutuamente, pero resistieron tras una guerra de doce asaltos.

El mexoamericano pudo recuperarse cerrando fuerte los últimos tres rounds para llevarse el triunfo mayoritario en las tarjetas de los jueces. Según datos de CompuBox, los peleadores lanzaron un total de 1579 golpes y, en los asaltos del campeonato, Vergil Ortiz Jr. conectó 56 contra 40 de Bohachuk.

Algunos fanáticos, expertos y el mismo equipo del ucraniano no estuvieron de acuerdo con la polémica decisión, ya que piensan que el excampeón interino de peso superwelter del CMB se llevó la victoria. Aunque otros creen que la pelea debería haber terminado en un empate.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, se convirtió en campeón interino del CMB y se espera que enfrente a continuación a Terence Crawford. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 22 peleas, 21 de ellas por nocaut en su carrera como profesional.

