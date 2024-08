Turki Alalshikh dice que Terence Crawford solo quiere la pelea con Canelo

Turki Alalshikh expresó que Terence Crawford no está interesado en ninguna otra pelea que no sea contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 168 libras por lo que cree que la pelea con Vergil Ortiz Jr. no sucederá.

En una entrevista con The Stomping Ground, Alalshikh afirmó que ya le hicieron una oferta a Crawford para que pelee con el mexoamericano, pero no está seguro si la aceptará porque en su mente solo está Canelo Álvarez.

“No creo que Crawford vaya a pelear con nadie que no sea Canelo. Esa es mi opinión y eso es lo que siento. Pero todo depende de él. Le hicimos una oferta (a Crawford) para pelear con (Vergil) Ortiz, aunque no sé si la aceptará o no”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. podría pelear con Terence Crawford a continuación en 154 libras. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Nosotros tenemos un acuerdo para otra gran pelea de Vergil Ortiz si Crawford no toma esa pelea. No creo que (Crawford) vaya a tomar esa pelea. Creo que solo quiere al Canelo”, agregó.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tenía pensado que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y el tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagaban $150 millones de dólares.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí la recibió, pero no era lo que ellos están pidiendo. Por eso, el jeque árabe descartó que este duelo suceda y el tapatío dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

De acuerdo con una gran parte de los expertos en el deporte, el pronóstico era que Bud estaría en desventaja y no podría derrotar al tapatío, mientras que otros opinaban que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Terence Crawford no se mostró muy contento al conocer la decisión del mexicano de no aceptar la oferta y poner excusas para no enfrentarlo. El estadounidense cree que esto se debe a que Canelo Álvarez lo ve como una amenaza a su legado. Por ello, Alalshikh le ofreció una pelea con Vergil Ortiz Jr. en 154 libras para defender su campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Canelo Álvarez dejó claro que él no es el quiere la pelea con Terence Crawford. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Por ahora, el mexicano se enfrentará a Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas, pero por el campeonato unificado de las 168 libras porque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó del título por no enfrentar a su retador obligatorio William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

