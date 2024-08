Julio César Chávez responde a Mayweather: “En mi mejor momento le hubiera dado una paliza”

Julio César Chávez afirmó que en el mejor momento de su carrera le hubiera propinado una paliza a Floyd Mayweather, excampeón del mundo en cinco divisiones diferentes, esto a propósito de que hace unos días “Money” mencionó en conferencia de prensa en suelo azteca que podría vencer al legendario boxeador y a su hijo con una mano.

“Él puede decir lo que quiera, pero arriba del ring, en mi mejor momento, con todo respeto le hubiera dado una paliza. Ya tengo 62 años, si tuviera 20 años menos, todavía tendría una oportunidad”, explicó a horas de la polémica pelea de exhibición en la que Mayweather venció a John Gotti III entre abucheos del público.

Esto, pese a que Mayweather se retractó poco antes y envió su respeto a Chávez, al que agradeció por abrirle la puerta a boxeadores como él.

Sin embargo, Mayweather no descartó retar al primer mexicano campeón en tres pesos diferentes del pugilismo, quien días antes publicó en su cuenta de Instagram un cartel de una supuesta pelea entre él y Mayweather en septiembre próximo, algo que el ‘Pretty Boy’ negó que estuviera pactado.

Al respecto, Chávez agregó que estaría dispuesto a pelear contra el estadounidense, pero con ciertas condiciones.

“Ahorita solamente enfrentaría a Mayweather con una careta, porque tengo un problema en la nariz, y solo en tres rounds”, añadió Chávez, quien en los últimos años ha participado en peleas de exhibición.

Floyd Mayweather venció el sábado a John Gotti III, quien nunca representó una amenaza para ‘Money’, en un combate de exhibición en la Ciudad de México, que generó abucheos en los más de 20,000 aficionados que llenaron la Arena CDMX.

En la primera pelea en México de Mayweather, retirado desde 2017 con un récord invicto en 50 peleas, el ex campeón del mundo en cinco divisiones ofreció un combate sucio, con varios golpes ilegales, pero no fue sancionado porque en una exhibición no hay jueces, por lo tanto, no hubo un ganador ni un perdedor.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Floyd Mayweather asegura que vencería a JC Chávez y a su hijo con una sola mano

· Floyd Mayweather es abucheado en su pelea de exhibición en México

· Floyd Mayweather llega a México y baila con mariachis antes de su pelea