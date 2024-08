¿Última temporada de Cristiano Ronaldo en Arabia? Su contrato a punto de expirar

Este próximo jueves 29 de agosto el delantero leyenda Cristiano Ronaldo estará jugando una vez más con los colores del Al Nassr en frente al Al Raed, uno de los partidos de la primera jornada de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, en lo que corresponde al inicio oficial de la temporada 2024-25. Este partido podría ser uno de los último en lo que se refiere a la estadía del ex jugador del Real Madrid, Juventus y Manchester United en el Medio Oriente.

Hay que tomar en cuenta que, en febrero del año 2025, Ronaldo estará cumpliendo 40 años de edad por lo que el retiro pareciera estar cada vez más cerca. Sin embargo, cada vez que se le ha consultado al denominado CR7 sobre este tema, el propio jugador luso ha comentado que no es algo que vea en el horizonte, por lo que calma a sus fanáticos más leales y fieles en todo momento. Del mismo modo, ‘El Bicho’ no ha revelado hasta el momento cuál será su accionar con el contrato que le vincula al club de la ciudad de Riad que vence el venidero 30 de junio.

¿Renovación en curso?

Han existido reportes desde Arabia Saudita que hablan de reuniones, conversaciones para dar pie a lo que sería unas nuevas negociaciones entre Cristiano Ronaldo y el Al Nassr para extender dicha relación laboral hasta el año 2027. Pero a pesar de ello, también se ha sabido que este tema no está resuelto en lo absoluto cuando falta un año para que se cumpla el periodo firmado en enero del 2023.

Cristiano Ronaldo se ha convertido en la figura más importante y relevante en la historia de toda la Saudi Pro League y la carta principal para seguir promocionando al campeonato del Medio Oriente como a la Copa del Mundo de la FIFA del año 2034 que se estará llevando a cabo en Arabia Saudita.

Pero también hay que recordar que en Portugal no pierden las esperanzas de poder hacer el movimiento necesario y llevar una vez más a casa al delantero y que pueda culminar su carrera en su país. Por eso, desde hace unos días en los medios de comunicación han expuesto la oportunidad que tendría el Sporting de Lisboa (equipo en el que Cristiano Ronaldo se formó y en el que debutó en primera división) para recuperarlo a mediados del año que viene.

¿Cristiano Ronaldo puede regresar al Manchester United?

Así como se mencionó una posible repatriación de Cristiano hacia Portugal, también se piensa lo mismo en torno al Reino Unido, específicamente hacia el Manchester United, pero no se ve este movimiento con tanta claridad ya que su último tiempo en el club de los ‘Diablos Rojos’, no fue de lo mejor. Sus impases con el técnico Erik ten Hag y algunos integrantes del plantel provocaron su abrupta salida de un Old Trafford que con mucho gusto le daría una nueva oportunidad.

En este sentido, Louis Saha, ex compañero del luso en los Diablos Rojos, hizo referencia a este asunto que sería de gran importancia para la Premier League de Inglaterra. ”Cristiano Ronaldo tiene la pasión y la dedicación para volver algún día al Manchester United. Ahora sabrá que necesita encontrar una nueva forma de comunicarse”, fueron las palabras del ex jugador francés en conversación con TVSporten de Portugal, a raíz de un presunto retorno de CR7 al Manchester United como jugador, entrenador o en un puesto dirigencial.

¿Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo podría llegar a jugar la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el supuesto que esto suceda, el delantero lo estaría haciendo con 41 años. Por el momento es parte de la Selección de Portugal, por lo que si continúa su carrera podría ser convocado para la cita mundialista, en lo que sería su sexta participación en la historia.

Sigue Leyendo:

Lionel Messi y el regaño a Mateo durante un partido del Inter Miami

Julio César Chávez critica nocauts de Berlanga y predice pelea con Canelo

James Rodríguez regresa a España de la mano del Rayo Vallecano