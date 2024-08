Keylor Navas sorprende con anecdota de Cristiano Ronaldo en su etapa en el Real Madrid

Pasa el tiempo, pero los campeonatos, los recuerdos y las anécdotas siguen intactas sin lugar a duda y esto es precisamente parte de la historia del club de la Casa Blanca, el Real Madrid, que se convirtió, y con todas las de la ley, en el mejor equipo del siglo XX, de acuerdo con el criterio de la FIFA.

Y tal como hasta el momento se sigue desarrollando la historia presente para el club merengue, no sería extraño en lo absoluto que esta centuria del Madrid pudiera revalidar la marca y el reconocimiento antes mencionado.

Su etapa en el Madrid fue de ensueño

El portero oriundo de Costa Rica, Keylor Navas, ha dado fe que la competitividad en el Real Madrid, en el vestuario, era una completa locura pero de forma positiva, simplemente impresionante, y lo ha ejemplificado con una anécdota sobre su etapa en el club de la capital de España, alabando lo que fue la trayectoria del delantero portugués y hoy en día jugador del Al Nassr de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, quien fuese su compañero durante varios años en el Santiago Bernabéu.

“No tengo nada malo que decir de Cristiano. Desde el primer día que llegué me trató como uno más, increíble”, fueron las palabras de Navas durante una entrevista en ‘El Buscador por Teletica’, uno de los programas con más repercusión en toda su natal Costa Rica.

“Aprendí mucho de él por su compromiso. Podía fallar un penalti o una falta en un entrenamiento, pero nunca había bromas ahí, eso podía venir después”, afirmaba el portero del Real Madrid durante los años 2014 y 2019.

El mejor jugador del mundo por una razón

“Formé parte también de muchas cosas de su vida y puedo decir que no es un profesional por casualidad, en la vida no hay casualidades. Todo lo que consiguió, ser el mejor del mundo, los Balones de Oro, son cosas que no vienen por un número de lotería”, sentenció Keylor Navas, que actualmente se encuentra sin equipo tras haber dejado a un lado su etapa como jugador del París Saint Germain de la Ligue 1 de Francia.

