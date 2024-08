Paulo Dybala explicó sus motivos para rechazar mega contrato en Arabia Saudita

El mundo del fútbol internacional y en especial el de Italia estuvo con mucha ansiedad, intriga y a la vez asombro una vez que se comenzó a dar rienda suelta al rumor de una posible ida del jugador argentino Paulo Dybala de la Roma de la Serie A hacia Arabia Saudita. Todo parecía que tendría como conclusión el final de los días de Dybala como giallorossi, mucho más cuando desde Arabia llegó una suculenta oferta que le habría hecho cobrar mucho dinero en el fútbol de Oriente.

Y durante semanas donde parecía que el ‘si’ del argentino era inminente, finalmente llegó el ‘no’ al Al Qadsiah, equipo recientemente ascendido a la Saudi Pro League. Dybala continuará defendiendo los colores de la Roma en la Serie A y pone calma también a los aficionados que en su momento llegaron a manifestar con canticos de “Paulo no se vende”, frase que también se vio expresada en las redes sociales.

El internacional con la selección nacional de Argentina, quiere volver a vestirse de albiceleste, luego de haberse perdido la Copa América 2024 en los Estados Unidos, explicó recientemente los motivos que lo llevaron a declinar por completo la oferta del balón pie árabe, a pesar de que la oferta de los 75 millones que le fueron puestos sobre la mesa.

Lo que le motivo a quedarse en Italia

“No puedes ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso. Para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma”, explicó Dybala luego del encuentro de la Roma ante el Empoli.

Si bien el dinero era bastante tentador e importante para el jugador argentino, finalmente Dybala tuvo prioridades y puso por delante otras cosas que le dieron la confianza de quedarse en Europa. “Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”, añadiendo además que no sabe cómo se tomaron las cosas en el Al Qadsiah ya que hasta la fecha no ha vuelto a tener más contacto con los dirigentes del equipo oriental.

Afición más que agradecida

En lo que ha supuesto una gran noticia para la Roma, los aficionados del club e inclusive los argentinos que desean ver de nuevo como albiceleste a Paulo, los hinchas del club acudieron a la casa del jugador cordobés para agradecerle la decisión de seguir defendiendo los colores del equipo romano en la Serie A de Italia.

