Endrick tras debutar como goleador en el Real Madrid: “Es un momento maravilloso”

El brasileño Endrick le robó el show a Kylian Mbappé en su estreno con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu este domingo en la victoria sobre el Valladolid (3-0) en donde el joven jugador brasileño debutó como goleador con el cuadro merengue y delante de su afición.

“Vivir este momento es maravilloso”, comentó el delantero de 18 años que ingresó en el minuto 86 por el astro francés y terminó poniéndole cifras definitivas al triunfo merengue en el sexto minuto del tiempo agregado con una gran jugada que le valió una tremenda ovación de la afición blanca.

“Ganamos 3-0, con mi familia aquí y ellos saben cuánto he trabajado y he sufrido, ellos también han sufrido, la gente me criticaba y a mi familia también, a mi novia también, todos hemos pasado por muchas cosas”, agregó Endrick en una entrevista con el canal Real Madrid TV luego del encuentro.

El momento del remate con el que el brasileño Endrick convirtió su primer gol como jugador del Real Madrid este domingo en la victoria sobre el Valladolid en el Santiago Bernabéu. Crédito: Manu Fernández | AP

En apenas su primera presentación el brasileño se metió en los libros de récords del Real Madrid al ser el jugador más joven en anotar un gol en toda la historia del club a sus 18 años y 35 días, dejando atrás al francés Raphael Varane quien lo hizo en 2011 con 18 años y 152 días, de acuerdo con Mister Chip.

Sin embargo, no fue su primera anotación en el Santiago Bernabéu, donde ya había agitado las redes el pasado mes de marzo durante un partido amistoso con la Selección de Brasil ante España disputado en el estadio de la capital española.

“Estoy muy feliz, es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado aquí en el Bernabéu con la selección brasileña, pude hacer gol… Pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno con el Real Madrid, estoy sin palabras, sólo puedo dar las gracias a dios por todo lo que me está pasando”, dijo.

Endrick dedicando su anotación a su familia y a su novia presentes este domingo en el Santiago Bernabéu para ver al brasileño en su estreno delante de su afición. Crédito: Manu Fernández | AP

A pesar de su gran estreno, Endrick es consciente de dónde está parado y que tendrá que esperar por sus oportunidades y estar preparado para cuándo se les presenten las pueda aprovechar como hizo este domingo en apenas 10 minutos dentro del terreno de juego.

“Estoy muy contento de estar con estos jugadores, que sólo veía en los videojuegos, es muy importante para mí. Lo primero que le dije a Ancelotti cuando hablé con él es que ofrezco talento y trabajo, he seguido trabajando y haciendo lo que Dios colocó en mi vida”, agregó el brasileño.

“Voy a fallar pero también voy a acertar, estoy muy feliz, muy contento de estar aquí. Los jugadores como Bellingham, Vini, Rodrygo, vamos a estar aquí mucho tiempo y yo voy a estar aquí trabajando y esperando mi momento, confío mucho en el entrenador y voy a esperar”, cerró.

