Antonio Tarver no cree que Berlanga pueda destronar a Canelo

Antonio Tarver, excampeón mundial y experto en el deporte, no ve la forma en la que Edgar Berlanga pueda destronar a Saúl Canelo Álvarez el 14 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En declaraciones al canal de YouTube Fight Hub TV, Tarver espera que Berlanga pueda dar una buena pelea, pero no cree que Berlanga pueda aguantar la pegada de Canelo Álvarez ni tampoco lastimar al mexicano con sus golpes.

“A menos que Canelo baje el ritmo tremendamente antes de la pelea, no veo cómo Berlanga puede ganar. No lo veo recibiendo esos golpes, y no lo veo resistiendo esos golpes. Si puede hacer eso, tal vez pueda durar”, dijo.

Canelo Álvarez prometió que le daría una paliza a Edgar Berlanga. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“No lo sé. Pero, ¿qué le va a disparar Berlanga a Canelo que lo ponga nervioso? No lo veo, pero me he equivocado antes. Espero que Berlanga dé el mejor espectáculo que pueda. Espero que rinda al máximo, pero no creo que sea suficiente para destronar a Canelo”, agregó.

Edgar Berlanga se ha mostrado muy confiado en que conseguirá destronar al tapatío en 168 libras a pesar de que no es favorito y cree que su poder en las manos lo ayudará a dar una sorpresa inesperada el 14 de septiembre.

Desde que se anunció, el duelo de Canelo Álvarez y Berlanga ha sido muy criticado porque piensan que el puertorriqueño no es rival para el mexicano y tampoco es el que esperaban, ya que David Benavídez para muchos merecía la oportunidad.

Según los expertos en el deporte, el pronóstico para este duelo es que el campeón de cuatro divisiones de peso le ganará fácilmente, aunque el boricua tiene poder en su pegada y podría poner en apuros al tapatío.

Edgar Berlanga provocó a Canelo Álvarez en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga había sonado desde principios de año como el favorito para pelear con el mexicano en septiembre y, después de convertirse en mandatorio, intensificó su campaña para que le dieran la oportunidad por los títulos y la consiguió. Tras hacerse oficial la pelea, la FIB ordenó despojar a Canelo Álvarez por no cumplir con su obligación con William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón unificado de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la OMB con el triunfo sobre Padraig McCrory. El peleador boricua tiene marca invicta con 22 triunfos, 17 de ellos por la vía del nocaut.

