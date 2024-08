Canelo Álvarez cree que la categoría de Crawford es 147 libras

Saúl ‘Canelo’ Álvarez expresó que Terence Crawford debería seguir en las 147 libras porque cree que esa es su categoría de peso tras ver su actuación frente a Israil Madrimov en su debut en las 154 libras, donde se llevó la victoria por decisión unánime.

En una entrevista con el canal de YouTube Pound 4 Pound, Canelo Álvarez explicó que el desempeño de Crawford en la nueva división fue muy diferente a lo que se le ha visto antes y, aunque entiende que quiere historia, las categorías de peso existen por una razón.

“Se ve en su categoría de peso. Creo que su categoría de peso es 147. Se puede ver la diferencia. Se puede ver en la última pelea (Israil Madrimov) que es diferente. Sé que, como peleadores, creemos que podemos hacer cosas. Podemos hacer todo”, dijo.

Terence Crawford criticó la postura de Canelo Álvarez por no querer enfrentarlo. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Podemos salir y pelear con todos y vencerlos y pensar en eso. Pero cuando estás ahí, es muy diferente. Como peleador, sé que él (Crawford) quiere hacer historia y ascender, y cree que puede vencer a todos. Por eso existen las categorías de peso”, agregó.

En su debut, Israil Madrimov no se la puso tan fácil a Terence Crawford y lo exigió en un combate que fue muy táctico. Tras la pelea, muchos criticaron la actuación de Bud porque no se vio tan poderoso en el nuevo peso y creen que no podrá vencer a Canelo Álvarez si se llegasen a enfrentar en 168 libras.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre el tapatío y Crawford. Por ello, la autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque el mexicano negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí la recibió, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe descartó que este duelo suceda y el tapatío dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Terence Crawford no se mostró muy contento al conocer la decisión del mexicano de rechazar la oferta y poner excusas para no enfrentarlo. El estadounidense cree que esto se debe a que Canelo Álvarez lo ve como una amenaza a su legado. Por ello, Alalshikh le ofreció una pelea con Vergil Ortiz Jr. en 154 libras para defender su campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Vergil Ortiz Jr. podría pelear con Terence Crawford a continuación en 154 libras. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

En cambio, Terence Crawford, de 36 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

