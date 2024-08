J Balvin sobre reggaetoneros de Puerto Rico: “Aprendí de la traición”

J Balvin no ha sido ajeno a las polémicas dentro del género del reggaeton.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado conflictos con otros artistas, particularmente con figuras destacadas como Bad Bunny y Residente. Con su álbum Rayo en promoción, el cantante sigue consolidando su lugar en la música urbana, mientras deja en claro que ha aprendido valiosas lecciones de las traiciones que ha vivido en el camino.

Recientemente, durante una entrevista con el medio internacional “Alofoke”, el colombiano compartió su perspectiva sobre las controversias que lo han rodeado, especialmente en relación con sus colegas puertorriqueños.

J Balvin aprovechó la ocasión para hablar sobre la traición que ha experimentado dentro de la industria. Reconoció que, con el tiempo, ha aprendido a ser más cauteloso con quienes decide compartir su vida y su carrera.

“¿Hubo un grupo de reggaetoneros de Puerto Rico que hizo un boycott a Balvin porque estabas representando mundialmente el reggaeton, siendo colombiano y no puertorriqueño?”, le preguntó el presentador del programa, Santiago Matís.

“Lo que ellos tengan en su conciencia es lo importante”, le respondió Balvin.

“Vieron un chamaco de Medellín haciendo los grandes negocios con Michael Jordan; haciendo negocios con otras marcas —ahora Ferrari— rompiendo los récords. Fuiste en un momento por encima de Drake, el artista número uno en Spotify”, agregó Matís destacando los logros de Balvin en el transcurso de su carrera.

“Hay gente que no me quiere”, le dijo Balvin. “Hay gente que no le gusta verme ganar. Pero también hay gente que le gusta verme ganar”, agregó a su reflexión.

“Durante ese momento aprendí de la traición. Los que yo pensaba que eran mis amigos no eran mis amigos, pero también agradezco porque me doy cuenta de con quién puedo contar y con quién no”, afirmó, dejando claro que estas experiencias lo han hecho más selectivo y reservado. “Hay una lista negra que tenemos” dijo Balvin, explicando que amigos de él han mantenido presente, quien hizo parte del sabotaje de Balvin durante ese tiempo.

Las indirectas de Bad Bunny

Sin embargo, el tema no quedó ahí. En la conversación, J Balvin fue cuestionado sobre una frase del álbum de Bad Bunny, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, donde el puertorriqueño hace una indirecta hacia el colombiano, mencionando que “siempre anda con los mismos”, mientras que otros, como Balvin, “son amigos de todo el mundo”.

En respuesta, Balvin mantuvo un tono diplomático, afirmando: “Dicen que el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie, pero sí soy un muy buen amigo y no me arrepiento(…) yo sé lo que soy y sé lo que hago”. Estas palabras reflejan una postura firme del artista, quien ha decidido no dejarse afectar por los comentarios ajenos.

J Balvin habla sobre perdonar a Residente y lo que pensó cuando Bad Bunny le lanzó una indirecta en su último álbum.



La entrevista fue eliminada menos de una hora después de su estreno. pic.twitter.com/qPlUtyaCke — Producto TV (@producto_tv) August 22, 2024

En lo que quedó la tiradera de Residente

Además, Balvin se refirió a la famosa tiradera de Residente, donde fue blanco de duras críticas.

A pesar de lo ocurrido, el colombiano eligió no alimentar el rencor y, en su lugar, enfocarse en el perdón: “La vida es mucho más complicada como para no perdonar una situación como esa. Él no debe estar esperando el perdón tampoco. Es que a la final el rencor es un veneno que uno mismo se toma, prefiero perdonarme a mí mismo”, expresó el artista, mostrando una madurez que ha adquirido con los años.

A lo largo de su carrera, J Balvin ha demostrado ser un artista resiliente, capaz de enfrentar las críticas y aprender de ellas. Su mensaje no solo refleja su crecimiento personal, sino también su deseo de continuar avanzando en su carrera sin cargar con resentimientos del pasado.

