Julio César Chávez estrena reality show con su familia en Disney+

Julio César Chávez estrenará un reality show en la plataforma de Disney+ que lleva por nombre “Los Chávez” y donde los fanáticos podrán conocer en profundidad sobre la vida de una de las figuras más icónicas del boxeo y de su familia.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el Gran Campeón Mexicano contó detalles del programa donde estarán su esposa Myriam Escobar y sus hijos Julio César Chávez Jr., Omar Chávez, Nicole Chávez, Cristian Chávez y su nuera Frida Muñoz.

“Son seis semanas del reality, para que la gente me conozca más profundamente. Qué hace Julio César Chávez día a día, qué hacen sus hijos, y no haya tanta controversia. Toda mi vida ha estado expuesta y la de mi familia. Todo mundo sabe mis errores y virtudes. Yo no quería hacer el reality; otra vez me convencieron mi esposa y mis hijos”, dijo.

Según lo que podemos ver en el tráiler oficial, “Los Chávez” podremos ver los últimos problemas con la justicia que tuvo Chávez Jr. por su adicción a las pastillas para bajar de peso y cómo esto afectó su entorno familiar. Además, el reality show también mostrará la relación con su esposa Myriam y sus hijos.

“Este proyecto de Julio César Chávez, llamado Los Chávez, me encanta. Es un poco como los Osbournes y las Kardashians, pero basado en la loca, interesante y extraordinaria vida del campeón mexicano”, declaró Fernando Barbosa, VP sénior de Distribución y Producción de Disney para Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena “Los Chávez”?

La serie fue producida por Cinemat de José Vicente Scheuren estará disponible para todo el público el 11 de septiembre en Disney+.

¿Cuál es la canción oficial de “Los Chávez”?

La Banda MS de Sergio Lizárraga fueron los encargados de componer la canción oficial de “Los Chávez” que lleva por nombre “El César del Box”, ya que el mismo Julio César Chávez se los pidió. El tema musical habla de los logros del campeón mexicano en su gran carrera como boxeador.

“Cuando se armó el proyecto no dudó en llamarnos y pedirnos el tema. Cosa que para nosotros es un gran honor. Cuando lo escucharon ya terminado les encantó y de ahí vinieron cosas muy bonitas. Se la cantamos en vivo y se conmovió hasta las lágrimas. Nos dieron la libertad de hablar de su vida. La única petición fue que nos enfocáramos en las cosas positivas y los logros del campeón”, indicó Lizárraga en una entrevista con Billboard Español.

