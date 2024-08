LeBron James aclara relación con su hijo en la NBA: “Puede llamarme como sea, menos papá”.

LeBron James está cada vez más cerca de poder cumplir uno de sus más grandes sueños no nada más como jugador de baloncesto, sino de su vida. La leyenda viviente y máximo anotador de todos los tiempos en la NBA lo dijo hace algunos años: “Aguantaré mi carrera en la NBA hasta que pueda jugar con mi hijo”. Ese deseo se hará realidad esta misma temporada, misma que tendrá comienzo el próximo mes de octubre, ya que Bronny James fue drafteado por los Lakers y debutará en su año de novato con el equipo donde su padre es el líder indiscutible.

Algo que seguramente tendrá los focos encima y toda la atención mediática es ver cómo será la relación padre e hijo en las canchas de la NBA; ver cómo serán compartiendo cancha, vestuario y la manera en afrontar las derrotas y victorias, será uno de los focos más importantes de la temporada para los Lakers de Los Ángeles.

LeBron James habla sobre lo que significa jugar con su hijo Bronny en el mismo equipo en la NBA y desvela que ya han hablado sobre cómo debe referirse a él en la pista:



“Puede llamarme 2-3, Bron o, ya sabes, GOAT, si él quiere. No podemos estar en un contraataque y que él me… pic.twitter.com/81Nx5CUeTn — Cancha NBA (@CanchaNba) August 28, 2024

Todos los focos sobre los James

Un detalle que LeBron James quiere dejar bastante en claro es cómo será la relación con Bronny una vez estén en modo laboral, ya que evidentemente esto será uno de los focos por parte de los medios de comunicación y especialmente los aficionados.

El ex jugador de los Cleveland Cavaliers y Miami Heat que recientemente se alzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, tuvo algunas palabras sobre las condiciones ya establecidas con Bronny, cuando fue invitado en el podcast llamado ‘The Shop’. LeBron ha estado preparando el terreno para que la convivencia entre ambos sea lo más sana posible y en el ambiente del vestuario y de la cancha, estableciendo que la relación entre padre e hijo debe tener algunas reglas cuando se trate de trabajo.

“No puede llamarme Papá en el lugar de trabajo. Una vez terminemos el entrenamiento y salgamos por la puerta del pabellón, puedo ser Papá de nuevo en el coche, si volvemos camino a casa. Pero en la pista, tendrá que llamarme de otra manera, como ‘2-3’, ‘Bron’ o incluso ‘GOAT’ si lo prefiere”, dijo LeBron entre la seriedad y la broma.

El ambiente más profesional posible

En el programa, LeBron explicó que todas estas normas son necesarias ya que lo que más desea es poder crear un ambiente profesional en torno al equipo y ha todo lo relacionado con los Lakers, y así poder estar concentrado en el papel de cada uno en la temporada, así como también poder alejarse de la complejidad de la convivencia familiar. En ese sentido, LeBron tuvo las siguientes palabras: “Es fácil para mí, porque le he llamado ‘Bronny’ durante mucho tiempo. No es como si le hubiese estado diciendo ‘¡oye, hijo; oye, hijo!’. Así que es fácil para mí. El será quien tenga que realizar el ajuste”.

LeBron volvió a hacer mucho énfasis en lo que Bronny no debe hacer en lo absoluto una vez que ambos se vistan con los colores de los Lakers: “No podemos estar corriendo por la pista y que él esté gritando: ‘¡’Papá’, pon el balón arriba! ¡Papá, estoy abierto! ¡Papá, vamos!’ No, no puedes hacer eso, no funcionaría”.

