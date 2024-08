Wesley Sneijder considera que el Balón de Oro de 2010 debió ser suyo y no de Messi

Lionel Messi es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, a los ojos de muchos el mejor sin lugar a dudas, avalando dicho argumento con el hecho de que ha sido el jugador que más veces ha sido galardonado con el Balón de Oro, 8 en total, la mayor cantidad de toda la historia.

Pero a pesar de ello muchos de ellos fueron elegidos con polémica de por medio, mismas que a día de hoy siguen siendo tema de debate; el más controversial, quizás fue el del año 2010, luego de que el argentino venciera a sus compañeros del Fútbol Club Barcelona y recién coronados campeones del mundo con la selección nacional de España, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

⚽️ Wesley Sneijder: "El Balón de Oro de 2010 lo tenía que haber ganado yo" pic.twitter.com/2fHZcXwEBX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2024

El ex jugador del Inter de Milán, Real Madrid y Ajax, así como también de la selección nacional de los Países Bajos, considera que, para esa edición, era él quien debió alzarse con dicho trofeo, y lo ha expresado de manera pública recientemente:

“No importa, la historia no se puede echar para atrás. Otra cosa es importante: me preguntan constantemente sobre este asunto. Han pasado más de una docena de años y mucha gente todavía está molesta por el veredicto del jurado y siente lástima por mí. Esto en sí mismo ya es una gran expresión de agradecimiento para mí, un gran elogio, porque significa que para los hinchas y periodistas este tema no está muerto, sino que sigue vigente”.

¿Sneijder era el merecido ganador?

En aquella ocasión, el neerlandés Wesley Sneijder ni siquiera fue finalista a pesar de haber conseguido ganar el Triplete con el Inter de Milán y guiar a los Países Bajos a la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

El retirado jugador neerlandés mencionó en reciente entrevista con el canal egipcio Alhayah TV que considera totalmente injusto que Lionel Messi, hoy en día jugador del Inter Miami de la Major League Soccer, haya ganado el Balón de Oro de aquella edición, aunque admite que tampoco pierde el sueño por eso.

Sneijder comentó lo siguiente al respecto: “En la opinión común, tengo el estatus de víctima. Esto me hace feliz y no sé si sería realmente más feliz si hubiera recibido el Balón de Oro. Además, admito honestamente que lo que siempre soñé con ganar fue la Champions League, no el Balón de Oro, así que de todos modos logré lo más importante”, fueron las palabras del ex jugador en alusión al campeonato que consiguió ganar en el mismo 2010 con el Inter de Milán, con quien también se adjudicó el Mundial de Clubs.

Una votación bastante polémica

En aquella edición, la votación fue de un tinte muy polémico, Sneijder quedó en la 4ta posición con el 14.48% de los votos obtenidos, quedando por detrás de los antes mencionados Lionel Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Esto tuvo como resultado el segundo Balón de Oro para el argentino, quién fue Pichichi de aquella temporada luego de haber anotado un total de 34 goles y ganó La Liga junto a los dos mediocampistas españoles.

A pesar de ello, ese fue el único logro colectivo de Messi en la temporada, ya que con Argentina fue eliminada en cuartos de final por Alemania en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, en tanto que Xavi e Iniesta quedaron campeones del Mundo y Sneijder ganaba el Triplete con el Inter.

Sigue Leyendo:

El Barcelona pierde a uno de sus mejores jugadores por varios meses por grave lesión

Quién era Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que falleció tras desplomarse en un partido de Copa Libertadores

Debut soñado para Dani Olmo en victoria del Barcelona sobre el Rayo Vallecano