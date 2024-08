LeBron James orgulloso de haber ganado el oro olímpico en París 2024

LeBron James cerró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 con la sensación del deber cumplido tras conquistar el sábado la medalla de oro en el baloncesto masculino luego de una gran victoria ante Francia (98-87) que llenó de orgullo de la máxima estrella de la NBA.

La figura de Los Ángeles Lakers, de 39 años, terminó siendo reconocido como el Jugador Más Valioso del baloncesto olímpico y fue junto a Stephen Curry y Kevin Durant la guía del Team USA para conquistar su quinta dorada consecutiva y la número 17 en la historia de los Juegos Olímpicos.

“Ganar el título olímpico es maravilloso, es algo increíble, y por supuesto un gran honor. Si he podido ayudar a que Estados Unidos gane la medalla de oro, eso es algo genial”, comentó LeBron James luego de la celebración norteamericana en la Arena Bercy tras su victoria ante los anfitriones.

LeBron James celebrando durante la ceremonia de premiación luego de haber conquistado el oro del baloncesto masculino de los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: CAROLINE BREHMAN | EFE

“Estoy viviendo un momento feliz, estoy muy contento, y lo vivo en un momento especial, desde la humildad, ya que pienso que todavía puedo seguir jugando al baloncesto, y jugarlo a un alto nivel”, agregó la estrella de la NBA luego de sumar su tercera medalla de oro olímpica.

“King James” también habló sobre la evolución que ha visto dentro del combinado estadounidense en cada una de las ediciones que tuvo la oportunidad de participar y cómo lograron armar este “Dream Team” con el fin de mantener al baloncesto estadounidense en lo más alto del podio olímpico.

“En Beijing 2008 se logró la redención tras ser terceros en Atenas 2004, en Londres 2012 pudimos ganar el título otra vez. Ahora armamos el equipo rápido, en menos de un mes, sabiendo que había que organizar un buen equipo porque no nos gustó la forma de jugar el verano pasado”, apuntó.

Un día después de que ganara el oro en el baloncesto masculino de París 2024, LeBron James estaba apoyando a la selección de Estados Unidos en la final femenina del baloncesto. Crédito: CAROLINE BREHMAN | EFE

La sorpresiva derrota sufrida por el Team USA en las semifinales del pasado Mundial de Baloncesto 2023 a manos de Alemania fue el factor que despertó el deseo en LeBron James de salir de su retiro de la selección nacional para volver a conducirlo a lo más alto.

Sobre la instancia decisiva, que estuvo marcada por la gran actuación de Stephen Curry en los minutos finales con una serie de lanzamientos de tres puntos que sentenciaron el intento de reacción de los franceses, LeBron reconoció que fue un duelo de mucha emoción.

“El partido de la final olímpica no lo hubiéramos imaginado de otra manera, ha sido especial poder enfrentarnos al equipo anfitrión y en un gran escenario y un gran ambiente”, apuntó el jugador que prácticamente da por descartada su presencia en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando”, cerró el máximo anotador histórico de la NBA.

