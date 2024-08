Paulie Malignaggi: Canelo trolea al decir que peleará con Bivol o Benavídez

Paulie Malignaggi, comentarista y analista de boxeo, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez está troleando y jugando con las esperanzas de los fanáticos al decir que peleará con David Benavídez en el futuro o que realizará la revancha con Dmitry Bivol.

En declaraciones a ProBoxTV, Malignaggi explicó que Canelo Álvarez huye de los combates difíciles y por eso va a enfrentar a un Bivol o Benavídez que tienen oportunidades reales de superarlo en el ring, de hecho el ruso ya lo hizo una vez y con facilidad.

“No sabemos lo que va a hacer el Canelo, porque él solo hace lo que quiere hacer. Pero si queremos ser brutalmente honestos, debemos decir que Canelo le va a rehuir a las peleas más difíciles, así que todo esto es trolear y jugar con las esperanzas de Benavídez. No va a pelear otra vez con Bivol, y no va a enfrentar a nadie que le pueda ganar, o alguien que le pueda dar pelea”, dijo.

Dmitry Bivol no está interesado por ahora en una segunda pelea con Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Sabemos que Benavídez y Bivol no solo le van a dar pelea, sino que le van a ganar fácil, no hay duda de eso. Pero al menos, él ve un riesgo de perder en esas peleas. Entonces, no sabemos qué va a hacer el Canelo, pero sí sabemos una cosa: no va a hacer las peleas más difíciles. Por eso digo que Canelo está troleando, porque no quiere nada con Bivol, no quiere nada con Benavídez. Probablemente, va a ir contra Eubank en su próxima pelea o peleadores de ese nivel”, agregó.

Paulie Malignaggi aseguró que Canelo Álvarez elegirá siempre los enfrentamientos en los que puede ganar y por eso Edgar Berlanga será su siguiente oponente y anteriormente lo fue Jaime Munguía. El mexicano siempre ha expresado que le gustaría volver a pelear con Dmitry Bivol y darle la oportunidad a Benavídez, pero sus hechos demuestran lo contrario.

Tras perder con el ruso en mayo del 2022, el campeón unificado de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin. En los años siguientes el tapatío indicó en varias ocasiones que quería hacer la segunda disputa, pero siempre prefirió a alguien más y Bivol desistió de la idea.

David Benavídez renunció a su estatus obligatorio en 168 libras. Crédito: Ester Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

En cambio, David Benavídez pasó tres años como su retador oficial y Canelo Álvarez lo ignoró cada vez que pudo poniendo excusas. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tampoco ordenó el combate y el Monstruo Mexicano optó por subir a 175 libras para buscar la oportunidad de coronarse. Ahora es mandatorio en la nueva categoría y espera al ganador de la pelea por el indiscutido entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

