Canelo Álvarez asegura que Bivol es la única pelea que le interesa en 175

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, aseguró que la única pelea por la que estaría dispuesto a subir nuevamente a 175 libras es contra Dmitry Bivol, quien lo venció en 2022 por decisión unánime.

En una entrevista con ESPN Knockout, Canelo Álvarez explicó que en el enfrentamiento contra Bivol estuvo en un 50% de sus capacidades y por eso le gustaría tener una revancha con el campeón ruso en el futuro.

“La única pelea que tomaría en las 175 libras sería con Bivol otra vez. Es por la única que iría a las 175. Me faltó todo. Yo peleé a un 50%, por cosas mías. No estoy poniendo excusas ni mucho menos, (son) cosas que pasaron, pero me encantaría volver a hacerlo”, dijo.

Dmitry Bivol dominó a Canelo álvarez de principio a fin en la primera pelea entre ambos. Crédito: John Locher | AP

En mayo de 2022 Canelo Álvarez subió a las 175 libras y se enfrentó a Dmitry Bivol por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado por el ruso y perdió por decisión unánime de los jueces.

El campeón unificado de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin, luego se sometió a una cirugía en la mano izquierda y regresó en 2023 para pelear con John Ryder.

Después de vencer a Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso y peleó con Jermell Charlo.

Aunque ambos han mostrado interés en la segunda pelea, por ahora, el mexicano se enfrentará a Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas por el campeonato unificado de las 168 libras, mientras que Dmitry Bivol se prepara para pelear por el título de indiscutido contra Artur Beterbiev el 12 de octubre.

Dmitry Bivol y Canelo Álvarez protagonizaron una pelea en mayo de 2022. Crédito: John Locher | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 32 años, es el monarca de las 175 libras de la AMB y ahora de la Organización Internacional de Boxeo (OIB). El ruso se mantiene invicto en el deporte después de 23 peleas, 12 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Dmitry Bivol recuerda sparring con David Benavídez y asegura que es un gran peleador

· Dmitry Bivol no tiene en mente una revancha con Canelo Álvarez: “Quizás en el futuro”

· CMB espera a que David Benavídez haga oficial su regreso a 168: “Nos tienen que notificar”