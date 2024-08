Cristiano Ronaldo habla de cómo manejar la presión: “Sigo siendo el mejor jugador del mundo”.

Cristiano Ronaldo continúa siendo tema de conversación en los últimos días, especialmente por el hecho que desde que el delantero portugués y actual jugador del Al Nassr de la Saudi Pro Legue, creó su canal de YouTube, no ha parado de crear contenido, sumar vistas, suscriptores y mucho más.

El delantero estrella y leyenda viviente estuvo recientemente en una charla bastante amena y reveladora con su amigo y ex compañero de equipo en el Manchester United de la Premier League de Inglaterra, el ex defensor central británico, Rio Ferdinard, en un nuevo vídeo del canal de YouTube del denominado CR7.

Muchos fueron los temas que se habló en dicha conversación, y el astro portugués le comentó a Ferdinard la presión con la que tiene que vivir todos los días de su vida, y es que, para Ronaldo, el sigue siendo “el mejor jugador de fútbol del mundo”.

Cristiano Ronaldo, más sincero que nunca

‘El Bicho’, como también es conocido del jugador de la selección nacional de Portugal, habló sobre sus lágrimas luego de fallar un tiro penal en partido de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante el combinado nacional de Francia, reveló que no fue por la presión de un país entero o de sus críticos y detractores, sino por el nivel de exigencia al que está sometido por él mismo día a día.

“Me conoces desde los once años, lo que hago siempre es meterme presión a mí mismo. Siempre me digo ‘Cristiano, eres el mejor jugador del mundo’. En mi mente, siempre sigo pensando de la misma manera. Me pongo mucha presión a mí mismo y cuando las cosas sales bien, vale, pero cuando las cosas salen mal, también sientes esa presión. Pero me encanta y sé lidiar con ello. Cuando fallé el penalti me sentí mal por mi familia y por mis fans, no por otras cosas”, aseguró el ex jugador del Manchester United, Juventus de Turín, Sporting Lisboa y el Real Madrid.

Un mensaje importante para los más jóvenes

Para Cristiano Ronaldo es de suma importancia que los más pequeños y también los mayores, puedan expresar abiertamente y sin ningún tipo de barreras sus emociones, sea cual sea la situación, y además, sin tener que lidiar o darle importancia al famoso ‘¿Qué dirán?’.

“No puedes esconder este tipo de cosas, para mí, si escondes este tipo de cosas, te estás mintiendo a ti mismo ¿Crees que voy a cambiar ahora cómo soy? Por supuesto que no. O te gusto, o no te gusto. Es parte del juego. Me da igual”. Finalizó el jugador luso.

