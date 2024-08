Cristiano Ronaldo respondió a todos sus detractores que dicen está acabado

Cristiano Ronaldo sigue siendo objeto de señalamientos, juicios, críticas negativas y mucho más, y el hecho de no haber podido anotado un solo gol en la pasada edición de la Eurocopa 2024 que se llevó a cabo en Alemania, hay quienes sostienen que el delantero portugués ya está totalmente acabado, que ya su físico y nivel de juego no le alcanza para ser un jugador que marque diferencia en el campo de juego y mucho menos en la máxima exigencia del fútbol élite.

Ronaldo lo tiene bien claro todo

Cristiano Ronaldo es totalmente consciente de lo que se comenta en su contra, especialmente por parte de los detractores, pero a pesar de ello, el delantero ex jugador de la Juventus, Manchester United, Real Madrid y Sporting de Lisboa, resta importancia a todos los comentarios que tengan ese tinte.

Ronaldo tiene bien claro cómo funciona el negocio del deporte, del mundo del fútbol, entiende mucho más que su nombre vende y, luego de tanto tiempo en el fútbol a nivel profesional, acepta las críticas como parte del viaje, como algo que viene con el juego, el negocio. Mientras él sienta que puede aportar a su equipo (Al Nassr) y también a la selección nacional de Portugal, no piensa en lo absoluto bajarse del barco, por el contrario, estará más motivado que nunca para continuar haciendo su aporte.

En un nuevo vídeo para su recién inaugurado canal de YouTube, Cristiano Ronaldo tuvo una conversación con su ex compañero de equipo en el Manchester United, el ex defensor central inglés, Rio Ferdinard, y al abordar dicho tema, Ronaldo tuvo una respuesta clara para todos sus detractores.

Ronaldo habló de la manera más frontal y honesta

“¿Acabado? Pueden decir lo que quieran. A veces lo veo, pero tengo 39 años y medio. Me importa mucho menos lo que se dicen. Porque, incluso cuando lo haces bien, te critican. Las críticas son parte del viaje. No me importa eso. Incluso si hubiera ganado la Euro, yo seguiría igual. Mi hambre se mantiene igual. No importa si gano o pierdo, yo me levantaré al día siguiente y continuaré”.

En la etapa en la que se encuentra en su vida personal y deportiva, para Cristiano Ronaldo se trata de jugar para sus hijos:” En este período, en los últimos años, no juego para probarle algo a la gente que me importa menos. No me importa lo que la gente dice. Es para mis hijos. Ellos son mi inspiración. Porque quiero que vean todos. Por supuesto, es para mí. Yo todavía amo jugar fútbol”.

El delantero siente que todavía es un jugador que puede marcar diferencia en el campo de juego: “Sé que todavía me veo bien. Siento que todavía puedo regatear, dispar, marcar goles, saltar. El día que comience a sentir que no produzco nada, empacaré mis cosas y me marcharé. Pero estoy lejos de eso”.

“No quiero ser presumido, pero marqué 60 goles esta temporada (entre club y selección). Ahora van a decir que no marqué en la Euro, pero ¿cuál es el problema? Hice 130 goles (con la selección). Soy el máximo goleador en la historia del fútbol. Y pondré el nivel todavía más alto. Pronto alcanzaré los 900 goles y después superaré los 1000 goles. Quiero alcanzar los 1000 goles. Si no tengo lesiones, que es lo más importante, quiero eso (marcar 1000 goles)”, sentenció el delantero luso, en una charla con Rio Ferdinand para su nuevo canal de YouTube.

Sigue Leyendo:

Cristiano Ronaldo más ambicioso que nunca: “Quiero llegar a los mil goles”.

El “Vasco” Aguirre y las razones de su polémica primera lista

Hackean cuenta de X de una de las grandes figuras del Real Madrid