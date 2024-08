Cristiano Ronaldo finalmente habló claro sobre su retiro y el Mundial de 2026

Estamos a la vuelta de la esquina de lo que ser谩 una nueva fecha FIFA con las miras a la Copa del Mundo del 2026; las eliminatorias se tomar谩n en una semana la actualidad de varias figuras ic贸nicas del mundo del bal贸n pie que ya tienen la mira puesta en el campeonato que se llevar谩 a cabo en los Estados Unidos, M茅xico y Canad谩, quienes har谩n de host para el mundo entero.

A lo largo de las 煤ltimas horas, esta es la decisi贸n que el delantero portugu茅s y leyenda viviente, Cristiano Ronaldo, tom贸 en cuando a su participaci贸n en el Mundial de 2026 defendiendo los colores de su naci贸n de origen.

鈥淣o s茅 si me retirar茅 pronto, en dos o tres a帽os鈥ero probablemente me retirar茅 aqu铆 en el Al Nassr鈥stoy muy feliz en este club, me siento bien tambi茅n en este pa铆s鈥stoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar鈥, comentaba el futbolista portugu茅s en entrevista exclusiva para NOW. Una declaraci贸n que iba de la mano con una serie de reflexiones alrededor de su futuro en la selecci贸n nacional de Portugal. El denominado CR7 dej贸 en claro que a corto plazo se ve jugando para el combinado luso con el que pudo ganar la Eurocopa del 2016 y esa Nations League del 2019 en la ciudad de Porto.

Cristiano Ronaldo estar铆a arribando al verano del 2026 con 41 a帽os de edad. Si llegase a estar en buenas condiciones f铆sicas y t茅cnicas, la 煤ltima palabra la tendr铆a el director t茅cnico Roberto Mart铆nez, el encargado de tomar cartas en el asunto alrededor de un futbolista tan ic贸nico y trascendental en el mundo del deporte, pero especialmente en el del f煤tbol.

驴Messi ser谩 capaz de llegar al mundial de 2026?

Por el momento el delantero argentino del Inter Miami de la Major League Soccer no ha cerrado la puerta por completo a la cita mundialista, pero se lo toma paso a paso, d铆a a d铆a.

鈥淪贸lo el tiempo dir谩 si llego al Mundial o no. Normalmente los futbolistas no juegan Mundiales a esa edad. (39) Por eso dije que no cre铆a que lo lograr铆a. Parec铆a que me retirar铆a despu茅s del 煤ltimo Mundial, pero sucedi贸 exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aqu铆 m谩s que nunca. Despu茅s de sufrir tantos a帽os, hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes hab铆a vivido y quiero vivirlo al m谩ximo鈥, palabras puntuales de Lionel Andr茅s Messi en una entrevista que otorg贸 a ESPN al ser consultado por el tema.

En caso de decir presente para defender la corona, Messi tendr铆a 鈥榓penas鈥 39 a帽os de edad en plena edici贸n de dicha Copa del Mundo. Primero habr谩 que cerrar la clasificaci贸n v铆a Eliminatorias mundialistas y defender otros campeonatos obtenidos por la selecci贸n nacional albiceleste, como la Finalissima ante Espa帽a (campeona de la Eurocopa 2024.

驴Cristiano Ronaldo como Director T茅cnico?

鈥淓s muy dif铆cil pensar que alg煤n d铆a ser茅 entrenador鈥 En mi mente no me planteo ser entrenador de ning煤n equipo de f煤tbol. Ni siquiera pienso en ello鈥robablemente veo mi futuro haciendo cosas fuera del f煤tbol鈥, fueron otras declaraciones en la entrevista de CR7 en NOW para analizar lo que podr铆a llegar a ser el futuro del astro portugu茅s una vez que decida colgar los botines de manera definitiva.

驴Cu谩ntos goles tienen Messi y CR7 con su selecci贸n?

Al mencionar a Lionel y a Cristiano, se habla de los dos m谩ximos anotadores de sus equipos nacionales. Messi acumula hasta la fecha un total de 109 goles convertidos en 187 partidos con una selecci贸n Albiceleste donde ha ganado dos Copas Am茅rica, los JJOO del 2008, la Finalissima ante Italia y por supuesto el Mundial de Qatar 2022. 驴CR7? L铆der total en este sentido gracias a sus 130 goles en 212 partidos con la selecci贸n nacional de Portugal con quien como se mencion贸 anteriormente gan贸 la Eurocopa de 2016 y la Nations League de 2019.

