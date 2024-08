Cruz Azul es favorito contra América en el Clásico Joven, el plato fuerte de la fecha 6 de la Liga MX

El líder Cruz Azul del entrenador argentino Martín Anselmi recibirá este sábado al América del estratega brasileño André Jardine en el partido más esperado de la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 del fútbol mexicano.

Con la mejor defensa del campeonato, que ha recibido sólo un gol en cinco partidos, y el segundo ataque, con 11 anotaciones, los Azules de Anselmi lideran la clasificación por mejor diferencia de goles que Monterrey.

Este sábado tratarán de confirmar su buen inicio de temporada en un duelo de muchas expectativas, contra su rival más enconado, que le ganó la final del Clausura 2013 y la del pasado Clausura 2024.

Esta vez Cruz Azul llega como favorito al Clásico Joven, ya que América ha tenido un inicio lento de campeonato con dos triunfos y tres derrotas, lo cual tiene al equipo en el duodécimo lugar de la general. Para Jardine es la oportunidad de subir en la clasificación porque de sumar tres puntos se colocará a cuatro de los celestes.

Nos queda un partido más para cerrar el mes. 🦅



Jornada 6 🆚 Cruz Azul pic.twitter.com/tQGvCCEiib — Club América (@ClubAmerica) August 27, 2024

Un par de horas antes los Rayados de Monterrey del técnico argentino Martín Demichelis, recibirán al Toluca con la meta de ganar en su estadio y, si Cruz Azul empata o pierde, bajarlo del primer lugar. Será un encuentro atractivo porque, de ganar, será Toluca el que subirá al liderato.

La sexta jornada comenzará este viernes cuando los Xolos de Tijuana del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio jugarán en su estadio ante el León.

Con tres victorias, dos empates, una derrota y 11 puntos, Tijuana es sexto de la tabla, con los mismos puntos del tercero. León ha tenido altibajos en el rendimiento, en tanto Tijuana llega animado, luego de empatar con Monterrey el pasado viernes con un gol de último instante del colombiano Raúl Zuñiga.

Este viernes Atlas visitará al San Luis. Animados, los Rojinegros buscarán tres puntos para subir al primer lugar ante un rival que tratará de sacar provecho de su condición de local para ascender a los lugares principales de la tabla de posiciones.

En los otros duelos de este fin de semana, el viernes Mazatl+¿án recibirá al Puebla; el sábado, Pachuca al Querétaro y Guadalajara al Juárez FC y el domingo se enfrentarán Pumas UNAM-Tigres UANL y Santos Laguna-Necaxa.

Así se disputará la fecha 6 de la Liga MX:

Viernes 30: San Luis vs. Atlas, Mazatlán vs. Puebla y Tijuana vs. León.

Sábado 31: Pachuca vs. Querétaro, Guadalajara vs. Juárez, Monterrey vs. Toluca y Cruz Azul vs. América.

Domingo 01: Pumas UNAM vs. Tigres y Santos Laguna vs. Necaxa.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Uriel Antuna otro que se va de Cruz Azul y ya tiene nuevo equipo en Monterrey

· Jugador del América comparte un sentido mensaje sobre Juan Izquierdo

· El Puebla rompió 13 años de maldición de visitante al vencer 0-1 al América