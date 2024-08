Exdirigente arbitral pide al “Gato” Ortiz moderar su carácter por el bien de su carrera

Edgardo Codesal expresidente de la Comisión de Árbitros, hizo un llamado público al árbitro internacional Marco Antonio “Gato” Ortiz a moderar sus impulsos en el terreno de juego y al mismo tiempo superar la presión que ha representado la polémica generada por su actuación en la pasada final de la Liga MX entre América y Cruz Azul, por el propio bien de su carrera.

El exdirigente arbitral vertió su punto de vista después de conocer que Marco Antonio Ortiz no fue programado para la fecha 6 del torneo Apertura 2024 debido a la sanción que le fue impuesta por la Comisión de Árbitros por la polémica suscitada con el jugador argentino del Pachuca Gustavo Cabral en el duelo contra Mazatlán en donde estuvo a punto de llegar a los golpes-

Conocedor de la trayectoria de Ortiz, porque precisamente Codesal fue un factor importante en el desarrollo de la carrera del citado silbante, por lo cual fue claro en sus conceptos sobre la actualidad del controvertido nazareno.

"EL GATO TIENE ESE PROBLEMA QUE ES MUY PREPOTENTE" 😱@arturobrizioc analiza el trabajo del Gato Ortíz en el Mazatlán vs Pachuca y la jugada polémica de Rondon y Cabral. @ruubenrod prende el debate 🔥#LUP pic.twitter.com/ZQTcT2AauO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 24, 2024

“A Marco lo conozco, es un buen muchacho, es un extraordinario árbitro en su momento. Yo mismo intercedí en la comisión y los primeros acentos que vimos en el arbitraje fueron el Curro Hernández y Marco Ortiz, donde en total fueron cuatro silbantes que en ese momento les dimos un seguimiento muy importante en las divisiones inferiores, en la Sub 20, Sub 17, Ascenso MX”

“Realmente tiene grandes condiciones, una gran personalidad y se pierde un poco a veces, se enoja dentro del terreno de juego y como dice el dicho, el que se enoja pierde, entonces tiene que aprender a controlar esos impulsos. Tiene suficiente experiencia en Primera División y eso lo tendría que sacar adelante en estos momentos de presión”, dijo el exdirigente arbitral.

Codesal trajo a colación aquella acción muy polémica que le costó 12 partidos de suspensión al silbante Fernando Hernández por propinarle un rodillazo al jugador argentino del León Lucas Romero en el empate 2-2 precisamente contra el América en la fecha 13 del torneo Clausura 2023, en donde el colegiado perdió la cabeza y le costó casi su carrera en el fútbol profesional.

“Hemos visto otros ejemplos como el del Curro Hernández que frente a situaciones difíciles de intercambio verbal, y donde hay cierto contacto físico se pierden un poco, se enojan y creo que Marco Ortiz, es lo que tiene que aprender a controlar, porque condiciones las tiene y creo que por ahí pudo haber pasado una situación similar y que ahora lo tiene envuelto en esta polémica”

“Aunque hoy en día las autoridades de la Liga MX no lo aceptan. Quiere árbitros, tranquilos, árbitros que no generen problemas y sobre todo que no tengan enfrentamiento con jugadores o técnicos”, precisó Codesal, quien volvió a mostrar preocupación por el momento que vive el silbante.

A Ortiz le está pesando la presión de la pasada final

A propósito del incidente con el argentino Gustavo Cabral del Pachuca, el exdirigente de los silbantes del fútbol de México, reconoció que la presión y la polémica del penal de la pasada final entre América y Cruz Azul le están cobrando una factura muy alta y dijo que en este sentido la Comisión de Árbitros debería ayudarlo a que no tenga tanta exposición.

#VARLigaMX I Final de Vuelta Clausura 2⃣0⃣2⃣4⃣ I @ClubAmerica 🦅 🆚 @CruzAzul 🚂



El árbitro Marco Antonio Ortíz decretó la pena máxima a favor del América, tras una falta sobre Israel Reyes dentro del área ⚽️ pic.twitter.com/WlkRw8nlDN — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 27, 2024

“Además la polémica y la controversia de la pasada final generó demasiadas situaciones, porque creo que en las redes sociales lo siguen atacando por el penal que le marcó a favor del América, llegando a generar comentarios en donde señalan que Marco Ortiz siempre estará disponible cuando el América lo necesite”

“Porque más allá de que su marcación fue reglamentaria y acertada, la realidad es que Marco no está aprendiendo a vivir con esa presión, por lo cual le está costando trabajo como saber cómo conducirse en el terreno de juego, porque creo que todos los ojos de la prensa, los equipos, los dirigentes todo el fútbol tiene los ojos puestos sobre él y con su personalidad que a veces es bastante exuberante, pues no le ayuda en lo más mínimo”, destacó.

Para concluir, dijo a manera de sugerencia que la Comisión de Arbitros debería dosificar la presión y la exposición de Marco Ortiz y que la mejor forma es programarlo en partidos sin tanta visibilidad mediática.

“Podría ser que le esté cargando presión extra lo de la pasada final, eso lo puso en la polémica total. Se ha hablado durante meses de esa acción y hasta hoy sigue siendo tema de discusión. Entonces sí creo que son jugadas que te marcan. Porque insisto, aunque marcó acertadamente, la presión que genera el América ha generado todo este tipo de situaciones que han derivado en lo que pasó en Pachuca y que ahora tiene su carrera en un predicamento”.

🚨Audios del VAR sobre el penal pitado al América en la final de vuelta.#América 🆚 #CruzAzul



pic.twitter.com/J3Hu5AAvb6 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 27, 2024

