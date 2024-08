Funcionaria le exige al gobernador de Colorado detener a criminales del Tren de Aragua

Danielle Jurinsky, miembro del Consejo Municipal del suburbio de Aurora en Denver, le solicitó a Jared Polis, gobernador de Colorado, frenar la llegada de los miembros de la organización criminal venezolana conocida como el “Tren de Aragua”, algunos de los cuales ingresaron al país intercalados entre caravanas de inmigrantes.

Desde febrero, el Consejo Municipal aprobó una resolución negándose a ofrecer ayuda a los inmigrantes de las ciudades vecinas por el temor de verse invadidos por grupos de delincuentes disfrazados de personas indefensas.

A partir de ese momento, Jurinsky ha liderado a miembros de su comunidad que se muestran renuentes a recibir a extranjeros sin documentación para acreditar su estancia en la ciudad santuario.

Para justificar su proceder, los ciudadanos de Aurora argumentan que, entre los venezolanos vistos hasta el momento, algunos forman parte de la organización delictiva conocida en Sudamérica como el “Tren de Aragua”, en su mayoría conformada por jóvenes pandilleros que obtienen recursos mediante asaltos y ventas de drogas.

El mes pasado, las autoridades de Colorado, junto con las federales, anunciaron la creación de un grupo de trabajo que busca identificar y detener a miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. (Crédito AP / Brennan Linsley) Crédito: Brennan Linsley | AP

Y es que, de acuerdo con datos de las autoridades de Colorado, desde diciembre de 2022, han arribado cerca de 40,000 inmigrantes a Denver y desde ahí se desplazan a ciudades más pequeñas como Aurora, donde han comenzado a delinquir incluso de manera violenta.

“A nuestro gobernador y al alcalde de Denver les digo que me niego a que me callen. Me niego a jugar a la política con ustedes en relación con esta crisis migratoria. Y seguiré hablando y hablando para ayudar a tantas personas como pueda”, expresó Jurinsky durante una entrevista concedida al periódico New York Post.

Las propias autoridades de Aurora reconocen que el “Tren de Aragua” ya tiene presencia en la ciudad habitada por cerca de 390,000 ciudadanos.

Al parecer, los miembros de la pandilla mencionada habitan en inmuebles abandonados desde donde planean robos en ocasiones violentos, pues suelen realizarlos con la ayuda de armas de fuego.

Para reforzar la información, recientemente comenzó a circular un video donde se aprecia a cuatro individuos tratando de forzar la cerradura de un departamento en uno de los edificios construidos en un suburbio de Aurora.

Lo controversial es que el grupo de delincuentes portan pistolas e incluso un rifle de largo alcance.

Sigue leyendo:

• Crean grupo de trabajo en Colorado para enfrentar a criminales del Tren de Aragua en Denver

• ¿Qué se sabe sobre la presencia en Estados Unidos de la banda criminal venezolana Tren de Aragua?

• Alertan que el Tren de Aragua se expande en Nueva York y podría formar alianzas con la MS-13