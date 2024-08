José Manuel Figueroa rinde homenaje a Joan Sebastian y a sus hermanos en sus presentaciones

José Manuel Figueroa siempre lleva en su corazón el recuerdo de su difunto padre, Joan Sebastian, y de sus hermanos Trigo, Julián, y Juan Sebastián Figueroa.

Durante una entrevista con “Despierta América“, José Manuel, quien se presentará este fin de semana en un concierto en Los Ángeles junto con El Chapo de Sinaloa y Lupillo Rivera, habló de su familia, su experiencia como abuelo, y recordó a los seres queridos que ya no están presentes en su vida. El artista mencionó a Joan Sebastian y a sus hermanos fallecidos, incluyendo a Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

“Este domingo yo quiero que todo ese amor que le tengo a Sebastián, a Trigo, y a mi padre lo quiero poner aquí en el público, aquí en esta plaza donde ellos anduvieron conmigo y con mi padre pa’ arriba y pa’ abajo en todas las fechas que se lograron”, dijo José Manuel.

Jose Manuel su etapa de abuelo

José Manuel también habló de su etapa como abuelo de su nuevo nieto, describiéndola como una “experiencia hermosa”, aunque diferente.

“Yo me lo quiero llevar a todos lados. Estoy a punto de robármelo. No me dejan, pero lo estoy amando, lo estoy disfrutando. Quiero que crezca rápido, pero hay un encuentro ahí raro de que no quiero que crezca mucho.”

Recordando a Joan Sebastian y sus hijos

Joan Sebastian, el legendario cantante mexicano conocido como “El Rey del Jaripeo”, falleció el 13 de julio de 2015 a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer de huesos.

Su vida estuvo marcada por la tragedia con la muerte de tres de sus hijos: Trigo Figueroa, asesinado en 2006; Juan Sebastián Figueroa, asesinado en 2010; y Hugo Figueroa, quien fue secuestrado y asesinado en 2019. A pesar de estos duros golpes, Joan Sebastian dejó un legado imborrable en la música mexicana y en los corazones de sus fans.

