Leyenda de Cruz Azul que nunca habría jugado para el América

A propósito del duelo que sostendrán Cruz Azul vs. América en unas cuantas horas en la edición 195 del llamado clásico joven la leyenda de la Máquina Celeste, el argentino César “Chelito” Delgado a pregunta expresa de La Opinión, respecto a si le hubiera gustado jugar para el América, el exjugador sudamericano descartó esa opción por la identificación que llegó a tener con los aficionados cruzazulinos.

“Siendo tan identificado con el Cruz Azul hubiera sido muy muy difícil que hubiera pasado al America, pero si hubiera tenido que elegir, habría dicho que no, porque hay una rivalidad importante tanto Cruz Azul contra América y aunque hay jugadores que participaron en los dos equipos y nunca pasó nada, creo que al final eso depende de cada persona, pero te repito Cruz Azul no me lo hubiera permitido y conociendo bien el fútbol mexicano, conociendo bien al Cruz Azul y lo que es su rivalidad con el América habría dicho que no, sin duda habría sido muy muy difícil”.

Gracias por el Amor 🧡 y el cariño 🫶 🤗😘 siempre agradecido 😇 https://t.co/o7YDA72jdu — César Delgado (@ChelitoDelgado) April 29, 2023

El famoso “Chelito” que después de 16 años de distancia que portó por última ocasión la playera de Cruz Azul sigue siendo recordado por los seguidores cementeros como uno de sus últimos referentes, reconoció que la obligación de ganar el duelo de este sábado correspondiente a la fecha 6 del torneo Apertura 2024 es de la Máquina Cementera.

“Claro que la obligación es de Cruz Azul para romper la paternidad que tiene el América en los últimos siete juegos, creo que es momento de que la Máquina tenga un partido con autoridad y para ello debe hacer un partido completo”, expuso.

El delantero argentino que con su habilidad se echó a la bolsa a los aficionados cementeros descartó al mismo tiempo que exista miedo del Cruz Azul para la playera del América y que los malos resultados o la buena racha que tienen las Águilas son cuestiones que pasan en la cancha.

“Aquí no se trata de miedo, ni mucho menos, creo que América ha sido mejor en estos juegos y a Cruz Azul le ha faltado algo para poder cambiar el curso de los resultados, pero en el fútbol, insisto, no hay nada absoluto, todo es cuestión de lo que pasa en el terreno de juego”, precisó.

En la charla telefónica hasta Argentina que sostuvo esta casa editorial con el puntilloso artillero excementero, también reconoció que el arbitraje nada tiene que ver y que los silbantes no tienen tendencia favorable para las Águilas.

“Son seres humanos los árbitros y se equivocan al igual que los jugadores, es cierto que el tema está caliente por lo que paso en la última final, pero creo que los árbitros están para conducir los partidos y lo tratan de hacer de la mejor manera como los jugadores. Se pensaba que con el VAR no habría tantas fallas, pero al final los silbantes son seres humanos y están supeditados al error, así que esto del arbitraje no es algo que haya influido a favor del América”, concluyó con autoridad el famoso “Chelito” Delgado.

Por la identificación que tuvo con Cruz Azul, César “Chelito” Delgado descartó que alguna vez hubiera podido defender los colores del América. Los seguidores de la Máquina no se lo habrían perdonado, aseguró. Crédito: Guillermo Aria | AP

