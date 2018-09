El “Chelito” Delgado está de regreso en Cruz Azul y como jugador

El ícono de la Máquina volverá a ser protagonista con el conjunto celeste y aquí te lo platicamos

César Delgado ya está en México para disputar el partido “Adiós al Azul” entre leyendas del América y Cruz Azul, por lo que reconoce que será especial pisar de nuevo esa cancha.

“Será una gran emoción porque ahí jugué mucho tiempo. Se me vendrán muchas cosas a la cabeza cuando me toque ver el Estadio Azul“, explicó el argentino este miércoles en el aeropuerto capitalino.

“Esperemos que no (desaparezca el Azul), todavía está así, que esperemos que no. Es raro porque es un estadio con mucha historia y muy lindo, me ha tocado vivir lindos momentos”.

Delgado llegó en la mañana de este miércoles y aceptó que le gustará volverse a topar con compañeros y rivales.

“Era hermoso y es lindo reencontrarse con jugadores que nos hemos enfrentado”, agregó.

El “Chelito” aceptó que le da gusto que La Máquina vuelva a pisar terrenos protagonistas, al ser líder e invicto en este Apertura 2018.

“Sí sigo al futbol mexicano y a Cruz Azul, me pone muy contento de que esté arriba. Hablo con algunos compañeros que tengo como Caraglio, Montoya y Catita Domínguez que era del tiempo cuando yo estaba, están muy contentos y esperemos que sigan en lo alto, clasifiquen y después peleen el campeonato”, apuntó.

“Es muy difícil mantener un nivel y Cruz Azul lo está sosteniendo. No olvidemos que también hay un plan de trabajo detrás y eso es importantísimo; sabemos que estar en una Liguilla es otro torneo y mientras estén preparados bien mentalmente”.