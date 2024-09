María Celeste Arrarás comparte cómo afronta la pérdida de su pareja

María Celeste Arrarás está de acuerdo en que el duelo es un proceso largo y complejo, y durante una emotiva entrevista en el programa “Desiguales” de Univisión, María Celeste abrió su corazón y compartió cómo ha sido su proceso para enfrentar la muerte de su pareja, Raúl Quintana.

La exconductora de “Al Rojo Vivo” habló con sinceridad sobre los desafíos emocionales que ha enfrentado desde la pérdida, revelando detalles íntimos de su dolor y resiliencia. En su conversación con las conductoras de “Desiguales”, María Celeste describió lo difícil que ha sido para ella aceptar la muerte de su pareja.

“No superas esa pérdida, toma mucho tiempo, y el hecho de que yo sea una persona fuerte y que continúo con mi vida porque no hay de otra, no significa que no llevas la pena por dentro. Eso es algo que tú vas como en piloto automático, siempre con ese sentimiento, las pérdidas son muy difíciles”, explicó la periodista.

María Celeste también comentó que el duelo es inevitable y, aunque se trate de ignorarlo, eventualmente se presenta de manera ineludible. “No puedes ignorar el duelo, tarde o temprano te llega y cuando te llega tienes que pasar por ese proceso que son muchas etapas: rabia, negación, a mí me pasó que como fue algo tan repentino las primeras semanas pensaba que él iba a entrar por la puerta en cualquier momento”, confesó, reflejando la profundidad de su dolor y la lucha interna que enfrenta para adaptarse a la nueva realidad sin su compañero.

El trágico fallecimiento de Raúl Quintana

La pareja de María Celeste, Raúl Quintana, falleció repentinamente el 2 de mayo, mientras se ejercitaba en su casa. En ese momento, María Celeste se encontraba en Madrid, España, y fue su hijo mayor, Julián, quien le informó la terrible noticia. “Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo”, dijo la periodista en una entrevista con People en Español, recordando ese devastador día.

A pesar del dolor y la tristeza, María Celeste ha encontrado consuelo en los recuerdos felices que compartió con Raúl, así como en el hecho de que murió haciendo algo que amaba. La periodista concluyó que, aunque el proceso de duelo es largo y difícil, es necesario pasar por él para poder continuar con la vida, manteniendo siempre en el corazón el amor y las enseñanzas de su pareja.

