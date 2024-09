Adele anuncia a sus fans que se tomará un largo descanso

La cantante británica Adele informó a sus fans que tras concluir su serie de conciertos en Las Vegas se alejará de los escenarios por largo tiempo, para dedicarse a otras actividades en lo que ella llamó “una nueva vida”.

Durante el último de los 10 shows que dio en Alemania, Adele se dirigió al público y dijo: “Realmente disfruté presentarme…ya han pasado tres años, que es el tiempo más largo que he hecho y probablemente el más largo que jamás haré. Pero me quedan 10 shows después de esto, de regreso en mi residencia (en Las Vegas)…pero después de eso, no los veré por un tiempo increíblemente largo, y los llevaré en mi corazón durante todo el tiempo que dure mi descanso”.

En un video compartido por una fan en TikTok puede verse a la cantante luciendo un elegante vestido negro. Muy emocionada, Adele informó a sus fans que “ha sido increíble. Es sólo que necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida, y quiero vivirla ahora. Los extrañaré muchísimo”.

Desde el otoño de 2022 Adele se está presentando en el teatro Colosseum en el Caesars Palace de Las Vegas. La residencia Weekends With Adele terminará el 23 de noviembre, y a partir de entonces la artista hará una pausa indefinida en su carrera.

Adele, de 36 años, también se distingue por tomarse su tiempo para la grabación de sus álbumes. Hasta la fecha sus producciones son 19 (lanzado en 2008), 21 (de 2011), 25 (de 2015) y 30 (de 2021). Tres de esos cuatro discos han nominado al premio Grammy, además de que han vendido millones de copias alrededor del mundo.

