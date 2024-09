Andrea Legarreta explota en contra de Adrián Marcelo, ¿qué dijo?

Andrea Legarreta no se quedó callada y se pronunció sobre las palabras de Adrián Marcelo hacia su compañero en ‘Hoy’, Arath de la Torre, en ‘La Casa de los Famosos México 2′. Durante la edición del programa, expresó que la familia del YouTuber no debería ver el programa debido a su comportamiento.

“Yo no sé este tipo aconsejando a Arath que no vean lo que va a suceder la siguiente semana, lo amenazó, por el tipo de contenido que va en contra de él. Lo que debería aconsejar es a su familia que no vea el programa, porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan y tanto lo aman, pues creo que él tendría que analizar qué está pensando su gente”. Andrea Legarreta – Conductora de 'Hoy'

Además de eso, señaló “porque de verdad sus niveles de maldad son terribles. Lo siento mucho por ellos”.

Por culpa del psicópata de Adrian marcelo, gran parte de México le tenemos que dar la razón a Andrea Legarreta.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/xQD0kK9pSg — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2024

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre?

Después de la eliminación de Araceli Ordaz, alias ‘Gomita’, los ánimos en el cuarto Tierra se derrumbaron y el carácter de Adrián Marcelo, de nuevo, salió a flote. El influencer le dirigió unas fuertes palabras a Arath de la Torre.

“Se va a poner muy fuerte esto. Me preocupa. Yo sí recomendaría que (para) lo que sigue ya sí te prepares, carnal. No es una amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso. Ojalá no lo tomes como una amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard (muy fuerte). Hoy me diste luz verde. Discúlpame”, pronunció Adrián Marcelo al conductor de ‘Hoy’.

El YouTuber aseguró que “no era una amenaza”, pero de la Torre sí lo tomó así. Incluso, Adrián Marcelo señaló “Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí. Tómalo como gustes. Solo estoy avisando”.

Durante el posicionamiento de este domingo, 1 de septiembre, Arath de la Torre se posicionó detrás de Adrián Marcelo, en respuesta a lo sucedido la semana pasada.

Sin embargo, eso no fue todo. El denominado “líder” del Cuarto Tierra le recomendó a Arath de la Torre que su familia no observara el posicionamiento siguiente porque no se iba a limitar.

“Me veo orillado y soy muy competitivo. No tengo nada que perder. Insisto, no es una amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento. Una, me haces más fuerte, pero sobre todo yo no tengo talento artístico, no sé actuar, pero lo que yo sé hacer con las palabras no eres ni la mitad de capaz. Eso es todo lo que te quiero decir el día de hoy. Que descanses hermano”, indicó.

Ante estas palabras, las redes sociales explotaron en contra del YouTuber, asegurando que la producción de ‘La Casa de los Famosos México 2’ permite ese contenido violento.

