Arath de la Torre afirma que se queda en ‘La Casa de los Famosos’

Después de que la etiqueta “Nos vamos con Arath” se posicionó en México, el actor le informó a su equipo que tomó la decisión de continuar en ‘La Casa de los Famosos’.

“Le voy a dar mi veredicto sobre si me quiero ir o me quiero quedar. Quiero que sepan que me voy a quedar”, expresó de la Torre entre lágrimas en el cuarto ‘Mar’.

“Qué bueno, te necesitamos demasiado”, dijo Karime Pindter luego de las palabras de su compañero.

El equipo lloró y entre todos prometieron protegerse, seguir hasta la final y no dejarse amedrentar por el otro equipo.

“Vamos a seguir divirtiéndonos (…) Faltan 27 días, apoyennos por favor”, manifestó el conductor ante las cámaras.

Por su parte, Briggitte Bozzo también alzó la voz y comunicó “Mar no es Mar sin Arath”.

¿Por qué Arath de la Torre se quería ir?

El conductor había dicho que quería salir del formato, esto con la finalidad de proteger a su familia. Detrás de este cuestionamiento está el comportamiento de Adrián Marcelo.

El YouTube amenazó al conductor de ‘Hoy’ y le recomendó no posicionarse detrás de él, porque en el anterior posicionamiento había actuado con cautela, pero que en el próximo no se iba a limitar.

“Se va a poner muy fuerte esto. Me preocupa. Yo sí recomendaría que (para) lo que sigue ya sí te prepares, carnal. No es una amenaza. Viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso. Ojalá no lo tomes como una amenaza ni nada. Lo voy a jugar en very hard (muy fuerte). Hoy me diste luz verde. Discúlpame”, dijo el influencer.

Arath de la Torre se desmoronó después de haber escuchado a Adrián Marcelo y dijo que quería irse para proteger a sus hijos.

Al actor le preocupaba perder los estribos o incluso que el público tuviera una mala imagen de él.

No es la primera vez que Adrián Marcelo se enfrenta -de esta manera- a Arath de la Torre. Hace unas semanas, también lo amenazó y a Gala Montes, al día siguiente se disculpó y el conductor intentó retomar la buena convivencia.

Sin embargo, la paz duró muy poco y el YouTuber volvió a mostrar su lado menos amable con el conductor.

En las últimas eliminaciones, Tierra ha salido desfavorecido y han salido: Mariana Echeverría, Luis ‘Potro’ Caballero, Sabine Moussier y Gomita.