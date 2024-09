¿La historia de Mariana Echeverría llegará a ‘La Rosa de Guadalupe’?

La participación de Mariana Echeverría en ‘La Casa de los Famosos México 2’ estuvo marcada por la controversia. Principalmente por un incidente relacionado con un mango que le escondió a Briggitte Bozzo.

Este momento se volvió particularmente controvertido cuando Echeverría decidió compartir la fruta con el resto de los participantes, a pesar de que Briggitte había expresado su deseo de guardarlo para sí misma en celebración de su cumpleaños.

El episodio, que claramente atrajo la atención de la audiencia, ha dado pie a un rumor inesperado: según varias fuentes, incluyendo filtraciones de influencers, se rumorea que la famosa serie ‘La Rosa de Guadalupe’ estaría preparando un episodio inspirado en este incidente.

El supuesto libreto de la temporada 17 de la serie llevaría el título de ‘Lady Mangos’.

A pesar de que ni la serie ni los productores han confirmado oficialmente que el capítulo estará basado en el enfrentamiento por el mango, la especulación ha capturado la imaginación del público.

En las redes sociales, los seguidores han mostrado su entusiasmo con comentarios como “Muero por ver ese capítulo” y “No me pierdo ese capítulo”. La noticia ha encendido la curiosidad de muchos, quienes esperan ansiosos ver cómo se adaptará este peculiar conflicto a la pantalla.

Mariana Echeverría regresó a León

Después de su controversial participación, la actriz regresó a León y casi no ha usado sus redes sociales. Pero, en algunos post ha indicado que no quiere seguir aclarando lo que ocurrió dentro del reality show.

“Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan”, afirmó.

Echeverría parece decidida a no dejarse afectar por las críticas y prefiere enfocarse en su vida personal, sugiriendo que no tiene intención de aclarar más rumores.

Esta reacción generó una mezcla de opiniones entre sus seguidores y críticos. Algunos apoyan su decisión de no dejarse influenciar por las especulaciones, mientras que otros continúan debatiendo el impacto y las implicaciones del famoso “mango” en el contexto de la televisión y la cultura popular.

Sin duda, la salida de Echeverría ha sido una de las más celebradas por el público. La comediante fue cuestionada en programas de televisión sobre su comportamiento e incluso se presume que incumplió su contrato con Televisa, además de que discutió con Paola Durante y la esposa de Mario Bazares, Brenda.