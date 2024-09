Canelo Álvarez sobre percance con Alalshikh: “Se lo tomó personal”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez cree que Turki Alalshikh se tomó personal que no aceptara reunirse con el jeque árabe para hablar de una posible pelea con Terence Crawford por su campeonato unificado en las 168 libras.

En una entrevista con Southern California Boxing, Canelo Álvarez explicó que no se negó a conversar con Alalshikh y que solo le dijo que no era el momento para discutir sobre un duelo que él no está pidiendo hacer.

“Creo que sí, creo que se lo tomó muy personal. Pero al final de cuentas no es mi problema. Como lo dije, yo no estoy pidiendo por la pelea o estoy queriendo hacer la pelea ni mucho menos. Se lo tomó personal a lo mejor porque no era momento para hablarlo y fue lo que dije, pero cada quien, al final de cuentas ese no es mi problema”, dijo.

Turki Alalshikh ya no está interesado en una pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tenía pensado que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025 y le envió una oferta.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí les llegó, pero no era lo que ellos están pidiendo. Poco después, el tapatío expresó que está abierto a la posibilidad de enfrentar a Bud si le pagan $150 millones de dólares.

Tras conocer la cantidad que quiere y negarse a reunirse para discutir sobre esta pelea, el jeque árabe y el mexicano intercambiaron provocaciones. Alalshihk hasta llegó a decir que el campeón de 168 libras tenía miedo y por eso buscaba duelos fáciles, por lo que descartó el posible enfrentamiento con Crawford.

En cambio, Canelo Álvarez dejó clara su posición al respecto e indicó que no es él el que busca hacer realidad este enfrentamiento. Además, aseguró que si ambos trabajan juntos las cosas serán a su manera.

La pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez no es el del agrado de muchos. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Por ahora, el mexicano se enfrentará a Edgar Berlanga el 14 de septiembre en Las Vegas, pero por el campeonato unificado de las 168 libras porque la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó del título por no enfrentar a su retador obligatorio William Scull.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

