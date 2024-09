Cristiano Ronaldo quiere destronar a Mr. Beast en YouTube

Cristiano Ronaldo tiene bastante claro cuál es su objetivo: convertirse en el nuevo rey de YouTube y para ello tendrá que superar a nada más y nada menos que a Mr. Beast, el ‘youtuber’ con más suscriptores en dicha red social en la que supera la barrera de los 313 millones de seguidores.

Aunque todavía se encuentra bastante lejos de esa cantidad, CR7 se toma con mucha seriedad este nuevo proyecto en el que demostró contar con un gran apoyo entre sus aficionados llegando a la cifra de 50 millones de suscriptores en su canal en apenas poco más de dos semanas de publicado.

“Él es el hombre al que tengo que vencer en YouTube y quiero vencerlo, cuidado (risas). ¡Mis hijos me dicen que me he convertido en youtuber! Pero sobre todo quiero estar cerca de mis fans”, comentó el astro portugués al ser cuestionado sobre su nuevo proyecto fuera de los terrenos de juego.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) La estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, publicó este lunes en su cuenta oficial de Instagram un mensaje tra su llegada a la concentración de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, quien recientemente recibió un reconocimiento de parte de la UEFA por ser el máximo goleador histórico de la Champions League (con 183 tantos), sorprendió al mundo el pasado 21 de agosto al lanzar su canal de YouTube en donde de inmediato rompió récords.

En cuestión de horas el ganador de cinco Balones de Oro se convirtió en el youtuber que más rápido alcanzó la barrera de lo 10 millones de seguidores, llegando incluso a mostrar la placa de reconocimiento que entrega YouTube al llegar al primer millón de suscriptores.

Pero el apoyo a CR7 no ha parado y la estrella lusa ya supera los 50 millones de seguidores en esa red social, un mundo donde el futbolista está acostumbrado a recibir mucha atención como ocurre en Instagram donde tiene más de 630 millones de seguidores, siendo el más seguido de esa plataforma.

Cristiano Ronaldo junto a Ruben Dias y Diogo Dalot durante un entrenamiento de la Selección de Portugal este lunes en la localidad lusa de Oeiras. Crédito: MANUEL DE ALMEIDA | EFE

De momento Cristiano Ronaldo ha publicado una serie de videos cortos en su canal de YouTube en donde recientemente estrenó una entrevista con uno de sus ex compañeros en el Manchester United, el inglés Rio Ferdinand por lo que se espera que sigan publicando contenido de este tipo.

Cristiano Ronaldo, de 39 años, se incorporó este lunes a una nueva concentración de la Selección de Portugal de cara a los partidos de la UEFA Nations League en los que se estarán enfrentando a Croacia este jueves y a Escocia el domingo.

Es el primer llamado después de la Eurocopa Alemania 2024 donde el combinado luso quedó eliminado en los cuartos de final y tras lo que se puso en entredicho la continuidad de CR7 con Portugal. Sin embargo, con este llamado el entrenador Roberto Martínez confirma que sigue contando con él.

Sigue leyendo:

– Didier Deschamps, seleccionador de Francia, sale en defensa de Kylian Mbappé tras su irregular arranque en el Real Madrid: “No es un robot”

– Cristiano Ronaldo se pronunció sobre cómo se las arregla para manejar la presión: “Sigo siendo el mejor jugador del mundo”

– Cristiano Ronaldo marcó de tiro libre en victoria del Al-Nassr y quedó a un gol de los 900 ¿Lo anotará con Portugal?