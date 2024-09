Fernando Alonso da la cara por los terribles resultados de Aston Martin en la Fórmula 1

No fue el mejor fin de semana para la escuder铆a de Aston Martin en el marco del pasado Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, en donde el piloto n煤mero uno del equipo, el ex campe贸n mundial, el asturiano Fernando Alonso, luch贸 por los puntos durante toda la carrera y tuvo que conformarse con la posici贸n n煤mero 11 de la parrilla.

El Aston Martin no fall贸 en demostrar todas las carencias que posee en la F贸rmula 1 y Fernando Alonso alz贸 la voz para hacer un llamado al equipo e instarlos a que acelere lo m谩s pronto posible para que las evoluciones del monoplaza tengan lugar m谩s temprano que tarde, ya que especialmente por lo que dice el mismo ex campe贸n del mundo (2 veces), una cosa es ver marchar a Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes y otra bastante diferente es pelear de tu a tu contra equipos como Williams, Haas o Racing Bulls.

鈥淣o hay nada que podamos hacer. Estamos en manos del equipo, Lance (Stroll) y yo intentamos hacer el mejor gran premio posible cada fin de semana. Yo estuve inspirado, pero s茅 que Monza 2024 ser谩 an贸nimo para Alonso. Es uno de esos grandes premios en los que estoy un poco mejor, contento con el coche y empujando el coche m谩s all谩 del cien por cien. Sirvi贸 para ser und茅cimo. Habr谩 que ser pacientes y entender que el objetivo principal es 2026鈥.

鈥淎unque al mismo tiempo, como equipo podemos aceptar no estar en la batalla del 鈥榯op-4鈥 porque son equipos establecidos que est谩n delante de nosotros. Ahora sin embargo estamos detr谩s de Williams, Haas, Racing Bulls. Creo que tenemos que levantar el list贸n y mejorar鈥, sentenci贸 Alonso luego de la carrera.

No espera mejores condiciones en los pr贸ximos Grandes Premios de Bak煤 o Singapur

鈥淣o ser谩 mejor. Hasta que no tengamos una mejora en el coche, estoy es lo que hay y no es suficiente. No lo fue en Monza, Zandvoort, Spa, Hungr铆a y no creo que haya grandes cambios en Bak煤, Singapur y Austin hasta que lleguen piezas nuevas. Ese es el plan del equipo y para lo que trabajan a fondo. Estamos juntos, el fin de semana fue un punto y este fin de semana casi dos. Es nuestra pelea鈥.

No pierde la esperanza en poder mejorar resultados

Sin embargo, Alonso todav铆a se muestra confiado y optimista en el restante de la temporada 2024 y lo que puede llegar a ser la del 2025. 鈥淎煤n hay tiempo para reaccionar. Solo estamos a primeros de septiembre. McLaren mejor贸 en cuatro meses para pasar del 煤ltimo al podio as铆 que tenemos ejemplos claros. Mercedes estaba con nosotros en las primeras carreras de la temporada y luego han ganado tres. As铆 que no me gustan las excusas鈥, explic贸 el 2 veces monarca del mundo, quien se encuentra en la posici贸n n煤mero 9 en el campeonato de pilotos.

As铆 analiza la carrera de Monza

El desempe帽o del asturiano y de Aston Martin en el Gran Premio de Italia no fue lo que se esperaba, y Alonso lo explic贸 de la siguiente manera: 鈥淢antuvimos el ritmo con el Williams as铆 que estaba contento con eso. Le adelantamos por 鈥榰ndercut鈥 y fuimos novenos durante la mayor parte de la carrera, pero hicimos la segunda parada porque no pod铆amos ir a una con nuestra degradaci贸n de neum谩ticos鈥.

鈥淣ormalmente nos comemos los neum谩ticos y no tenemos carga aerodin谩mica en las curvas, as铆 que dependemos del agarre mec谩nico de los neum谩ticos y los castigamos m谩s que los rivales, es nuestro problema los domingos. Aqu铆, como estaba entre una y dos paradas, sab铆amos que para el Aston eran dos. Intentamos alcanzarle al final, pero nos quedamos a ocho d茅cimas de Albon y a una de Magnussen. Es un und茅cimo puesto a un segundo del noveno. Es doloroso perder los puntos porque los merecimos con una carrera bien ejecutada. Pero el coche el es el que es ahora y tenemos que mejorar鈥.

