Gloria Zarza, atleta paralímpica, gana oro y hace sonar el himno mexicano por primera vez en París 2024

El himno mexicano por fin sonó en París 2024, luego de que el país azteca se quedara con ganas de escucharlo en los Juegos Olímpicos, este lunes lo hicieron en los Juegos Paralímpicos, gracias a Gloria Zarza, quien obtuvo la presea dorada en el Stade de France, luego de alcanzar una marca de 8.06 m en impulso de bala F54.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”, declaró la medallista en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, refiriéndose al honor de hacer sonar la campana que solo tienen los atletas que consiguen la medalla de oro en las pruebas de atletismo del Stade de France.

“Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardíaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardíaco el tener que esperar, fue más angustioso”, se sinceró Zarza.

Gloria Zarza realizó seis lanzamientos y fue la única que rebasó la barrera de los 8 metros. Alcanzó marcas de 7.81 m, 8.06 m, 8.01 m, 7.89 m y 7.97 m, sin embargo, su cuarto intento fue invalidado.

El podio lo completaron la brasileña Elizabeth Rodrigues Gomes, quien alcanzó los 7.82 m, y la uzbeka Nurkhon Kurbanova, quien se quedó con el bronce al registrar 7.75 m.

De esta manera Gloria Zarza repitió como medallista paralímpica, ya que en Tokio 2020 obtuvo la plata, pero esta es la primera vez que conquista el oro.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta, porque fueron dos marcas de ocho metros, entonces sé que estoy arriba de esa marca, aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina”, concluyó.

