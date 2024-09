Irina Baeva aclara que actualmente está soltera

Hace casi dos meses Irina Baeva terminó una larga relación con Gabriel Soto, por motivos que hasta ahora se desconocen, pero la actriz asegura que no tiene un nuevo romance, sino que está centrada en una segunda temporada de la obra teatral “Aventurera”, así como en proyectos a futuro.

Surge video de la boda de Irina Baeva con Gabriel Soto

Baeva, de 31 años, fue cuestionada por reporteros acerca de su actual situación sentimental. “Mi corazón está muy tranquilo, creo que lo que menos quiero en estos momentos de mi vida es una relación. La verdad es que la gente que lo ha vivido me entenderá. Una ruptura amorosa de tantos años no es algo fácil de sanar, y para mí, sin duda alguna, todavía estoy en el proceso de duelo. No quiero forzarme a sentir nada, a apurarme a salir de esto y buscar otra relación. El amor llega cuando tiene que llegar”.

Gabriel Soto habla sobre su rompimiento con Irina Baeva

Irina también dijo que el apoyo de sus seres queridos ha sido fundamental; también sigue tomando terapia, pero debido a otro tipo de problemas personales. “Estoy tranquila, no me estoy presionando en absolutamente nada. Caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, con todo lo que va saliendo, rodeada de mi familia, de mis amigos y mis perros. Sí estoy en terapia, no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno, y creo que de verdad a todos nos podría beneficiar”.

Recientemente se ha rumorado que Soto podría tener un romance con la actriz argentina Cecilia Galliano, y un periodista le preguntó a Irina qué opinaba al respecto. “Pues nada, yo creo que ahora sí que no es un tema que me compete a mí responder. Ya les preguntarán a ellos, ahora sí que yo, con los temas que tengan que ver conmigo”. Sobre la supuesta manutención que le estaría exigiendo a Gabriel por todos los años de relación, dijo: “Desde que yo me gradué del CEA empecé a trabajar. Siempre he sido una mujer económicamente independiente, y así será hasta el día que yo me retire. No busco el dinero de los demás”.

Irina Baeva está muy satisfecha con su trabajo en “Aventurera”, una obra cuya primera temporada terminó el 31 de agosto. Al respecto, comentó: “Una obra, un elenco espectacular. De verdad nos hicieron crecer, y el aprendizaje que me llevo en el corazón terminando esta primera temporada de verdad que es inmenso. Creo que todavía ni yo misma lo estoy dimensionando”.

Por último, la rusa comentó que, a pesar de las críticas a su trabajo en esa puesta en escena, los resultados fueron positivos. “Siempre se trabaja, siempre se evoluciona, creo que de eso se trata. Si hubiéramos visto lo mismo que vimos en la función número 1 en la función número 60 creo que ahí sí hubiéramos estado en problemas, pero aquí, como les dije desde el dia 1, yo no me rajo, y aquí estamos trabajando siempre y dando lo mejor”.

Sigue leyendo: