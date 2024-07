Olga Breeskin insinúa que Gabriel Soto no trata bien a Irina Baeva

Irina Baeva ha sido duramente criticada por su trabajo en la obra de teatro “Aventurera”, aunque días antes del estreno de la misma ella aclaró que esta versión (que se presenta en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México) está basada en la película de 1950 y no en la puesta en escena que produjo Carmen Salinas. Ahora fue Olga Breeskin, quien interpreta a “Rosaura”, quien salió en defensa de la rusa.

Entrevistada antes de una función de la obra, la violinista y ex vedette informó que Irina no se ha deprimido tras los comentarios que han hecho sobre su interpretación de “Elena Tejero”, pero también insinuó que hay serios problemas entre Gabriel Soto y la actriz: “Jamás, está más feliz que nunca. Es una tipaza, la amo, la respeto, y qué lástima que se haya enamorado de alguien que no la ha tratado bien, pero yo también, hija de ruso, la trato bien, y le doy el cariño que todos le debimos haber dado”.

Dando a entender que Baeva podría ya estar soltera, Olga agregó que a su compañera en “Aventurera” no le faltarían pretendientes: “Es una mujer bellísima que con el dedo puede hacer, como cuando yo tenía su edad, ‘De tin marín de do pingüe’. Lo mismo puede hacer Irina”. Con respecto a las críticas, dijo: “Pero claro que me duelen. ¿Cómo piensas que mis paisanos mexicanos van a tratar así a una rusa enamorada de México desde niña? ¿Qué clase de mexicanos somos?”

Olga Breeskin estalló cuando le mencionaron las comparaciones entre la versión anterior de la obra y la actual, señalando que son completamente distintas. “Que primero la vean, que vean la película, porque esta es una réplica de la película. Que se olviden de las demás aventureras. Gracias a Dios que nunca las vi, porque estaría yo: ‘Que si baila, que si no baila’. ¡Tiene que ser actriz, señoras! Todos tenemos derecho de expresión en un país soberano, señores, pero cuando uno habla para destrozar vidas personales, empresas, trabajos, fuentes de trabajo…señores, ¡tienten su corazón un poquito!”

