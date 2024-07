Geraldine Bazán opina sobre la supuesta separación de Gabriel Soto e Irina Baeva 

Los cuestionamientos sobre Gabriel Soto no dan tregua a la actriz Geraldine Bazán a pesar de haber puesto fin a su matrimonio en el año 2017. Una de las más recientes polémicas que protagonizó el histrión ha rebotado en su cancha y la ha vuelto el blanco de preguntas con respecto a su postura sobre el supuesto rompimiento entre él y su prometida Irina Baeva. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una entrevista con el programa “De Primera Mano”, la histrionisa que ha participado en historias como “100 días para enamorarnos” y “Soñar no cuesta nada” se mostró respetuosa ante la situación, apuntando a que no le compete emitir juicios al respecto.

“No sé, la verdad es que no tengo ni idea (…) De verdad, yo no tengo ni idea sobre eso. Ningún tipo de comentario”, expresó ante los medios de comunicación, dejando claro que si bien mantiene una relación cordial con el padre de sus hijas, su vida amorosa no es tema de conversación.

Los comentarios de Geraldine Bazán fueron bien recibidos por el público y los internautas, quienes aplaudieron la actitud de la famosa de no enfrascarse en el pasado y dar vuelta a la página de la historia que alguna vez compartió con Gabriel Soto.

“Siempre responde con respeto, como la dama que es”, “Que inteligente es Geraldine”, “Todo un mujerón”, “Pues Gabriel e Irina ya han durado bastante y si terminan es cosa de ellos” y “Que bueno que ya no habla de su ex, a seguir con su vida”, son algunos de los comentarios que recibió la mexicana.

Quien no se ha mantenido al margen de emitir declaraciones sobre la vida sentimental del galán de telenovelas es la madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, asegurando que a pesar de desmentir cualquier infidelidad con Cecilia Galliano, el actor se encuentra en “terrenos peligrosos”.

“Se están dando agua de su propio chocolate, con sus mensajes, sus inventos, todo por estar haciendo fama“, expresó al ser abordada por los medios durante la marcha por el mes del Orgullo LGBTQ+. “Ahora sí que hagan fama y échense a dormir, nada de que el precio de la fama, es haz fama y échate a dormir porque ya esa fama te alcanza hasta ahogarte“, finalizó.